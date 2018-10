Periodistas chilenos: "Hasta cuando vamos a comprar la pomada (cuento) de Rueda" [VIDEO]

El rendimiento de la selección de Chile fue más que crítica. El recambio generacional que en estos momentos sucede en 'La Roja' es alarmante debido a que a la ausencia de jugadores que puedan suplir a la denominada 'Generación Dorada' que tantos triunfos y alegrías llevó al país de la Estrella Solitaria.

Esta fase es nueva para los sureños y de ello devino la contratación del entrenador Reinaldo Rueda. El estratega colombiano es reconocido por su gran labor formativa y ese fue el punto clave para que el directorio de la ANFP haya decidido elegirlo como su DT. Sin embargo, dentro de los cálculos establecidos no concibieron la ausencia de jugadores de la talla de Jorge Valdivia, Claudio Bravo, Eduardo Vargas, Jean Beausejour, Gonzalo Jara, Marcelo Díaz, e incluso de los 'históricos' que formaron parte del encuentro ante la 'Bicolor': Arturo Vidal, Mauricio Isla, Eugenio Mena y Gary Medel, quienes mostraron un pobrísimo rendimiento ante el plantel de Ricardo Gareca.

"Me parece que es un desacierto de Rueda seguir insistiendo con Medel en el medio. Pierde salida atrás, salida limpia que no tiene Chile. Suma jugadores pero ¿Valdivia no es mejor que Valdez o el 'Fantasma' de Matías Fernández? (Eduardo) Vargas, para mí, con toda discontinuidad que tiene en México es más que Sagal más que Castillo. Lo que pasa es que el técnico (Reinaldo Rueda) se contradice, se pisa la cola. Dice 'Yo no llamo a jugadores porque estoy pensando en tres años más. Y resulta que toma la primera emergencia y llama a Matías Fernández, que hoy fue un desastre, y tiene 32 años. ¿A donde está el recambio?", señaló Rodrigo Valdes, comentarista de 90 minutos de fútbol Chile.

Por su parte, para Rodrigo Goldberg indicó que este duro momento se debe al recambio de jugadores en la selección de Chile. "¿Cuál es el objetivo de Rueda? ¿La Copa América? No, Qatar 2022. Ha insistido en decir que es Qatar 2022. En la próxima Copa América vuelve Medel a jugar de central, Isla, Jara, Marcelo Díaz, esos jugadores ¿van a llegar a Qatar? Primer partido de Clasificatoria se la vaya a dar (jugar) a Sagal que nunca ha jugado en el Monumental de River o en el Maracaná y va a entrar así (gesto de asustado)", exclamó.

La selección de Chile se medirá este martes 16 ante su similar de México en un amistoso internacional por la última fecha FIFA de octubre.

