Universitario: Pablo Lavandeira fue asaltado antes de presentación de nueva camiseta 'crema'

El uruguayo Pablo Lavandeira se convirtió en una nueva víctima de la delincuencia en nuestro país, pues sufrió de un asalto durante la tarde de hoy, cuando se dirigía a la presentación de la nueva camiseta de Universitario. Fue el mismo volante quien reveló los detalles en medio de la conferencia de prensa que se realizaba.

"Estoy sin celular. Se llevaron la billetera, con un poco de dinero, pero trato de estar bien porque, lamentablemente, vivimos en el día que pasen estas cosas. Hoy me toco a mí, por suerte lo puedo contar con un poco de humor, pese a que fue agresivo porque fue con arma", indicó el volante ofensivo de Universitario de Deportes a RPP.

Lo sucedido se dio entre la avenida Aramburú y Paseo de la República, a lo que Lavandeira señaló: "Lo importante no pasó más nada que lo material. Venía camino acá, me agarró el tráfico y ocurrió el asalto. Todavía no pongo denuncia porque estaba más preocupado en hablar con mi familia y cancelar el teléfono".

El uruguayo no detalló algún problema físico y tratará de solucionar el tema ante las autoridades. Recordemos que Pablo Lavandeira no podrá ser parte del duelo entre Universitario y Binacional por suspensión, pero alentará a sus compañeros. "Voy a estar nervioso, pero le mando las mejores vibras a los que viajen. Lo importante es que sigamos sumando puntos", finalizó.