Ricardo Gareca se metió al puesto 48 de los mejores entrenadores, según revista inglesa

El trabajo de Ricardo Gareca comenzó a ser reconocido y traspasar fronteras luego del éxito de regresar a la Selección Peruana al Mundial luego de 36 años, por ello lo ubicaron entre los 50 mejores entrenadores del planeta.

La revista inglesa Four Four Two incluyó al “Tigre” en el puesto 48 de una selecta relación que publica anualmente. “Gareca no solo llevó al escuadrón bastante modesto a su primera Copa del Mundo desde 1982, sino que también implementó una mentalidad intrépida de ataque”, señaló el escritor Michael Yokhin.

El técnico argentino en la lista se codea con entrenadores de la talla de Unai Emery (Arsenal), Marcelo Gallardo (River Plate), Gareth Southgate (Inglaterra), la revista recién revelará la nómina completa en los próximos días con el esperado primer lugar.

No cabe duda que conseguir en la Selección Peruana 22 partidos ganados, 13 empates y 15 derrotas desde su llegada en el 2015 lo devolvió a la retina del mundo.