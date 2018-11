Alejandro Hohberg negocia renovación con Alianza Lima y revela porqué no se quedó en Universitario

José Varela

A muy poco tiempo para que el torneo culmine, Alianza Lima batalla en dos frentes. En la cancha pugna por “romper el hielo” de la final y en sus oficinas lidia por asegurar los fichajes y las renovaciones de los jugadores denominados “prioridad”.

Alejandro Hohberg, por desempeño, se ganó con justicia ese rótulo y la dirigencia es consciente de ello, sin embargo, como en toda negociación, diversos factores están dilatando todo.

-¿En qué instancia está la renovación de tu contrato?

En la etapa de negociación.

-¿Y qué falta para que pongas la firma?

Que el club haga el esfuerzo.

-¿Pero a la par evalúas otras opciones?

Seguro, pero yo deseo continuar y de momento estamos negociando.

-¿Esta negociación no te distrae del primer partido por la semifinal?

Para nada, a la semifinal llegaremos todos muy bien.

-Recuerdo que en el 2012 apareciste por primera vez en el firmamento aliancista. ¿Por qué no te quedaste?

Una persona de Alianza se comunicó conmigo para que viniera, parecía todo cerrado, pero una vez aquí la realidad era que no. Como siempre el futbolista es el último en enterarse pero también es el único que se perjudica. Todos siguen su vida y el jugador tirado como yo quedé acá.

-Después intentaste quedarte en la “U”, pero no lo lograste. ¿Qué factores influyeron?

En Universitario pasé una semana de pruebas con Nolberto Solano, él me dijo que me quede, me quería, pero no seguí porque el contrato ofrecido fue una falta de respeto para un profesional. Con ese dinero y un contrato tan largo, no hubiese podido mantenerme. Tuve que regresar a Uruguay.

-¿Por qué dejaste Rentistas de la Primera de Uruguay para venir al Perú?

Sinceramente fue por la selección. Mi objetivo era acercarme un poco más, pensé que estando acá podía tener posibilidades pero eso de dejar Rentistas y quedarme cuatro meses sin jugar, me costó mucho. Es que ahí nadie te regala nada, solo juegas en la Primera por rendimiento.

-¿Entonces el fútbol uruguayo es más complicado que el peruano?

Allá no hay Bolsa de Minutos como aquí; allá es difícil debutar en Primera porque nadie te regala nada. Se gana muy poco, además las canchas son tan malas como las instalaciones; los equipos menores la sufren y, salvo Peñarol y Nacional, el resto rema para estar al día y a veces es muy difícil estarlo.

-Volviste a Uruguay y juegas en Torque, luego regresas a Perú y te acoge Melgar.

Gracias a Juan Reynoso que se la jugó por mí, él me dio la oportunidad de venir a jugar y a mostrarme. Con Melgar tuve un buen año, lástima que esa vez el equipo que tenía más puntos en la temporada no disputaba la final.

-Cuarenta partidos y once goles, ¿qué te falta para ser llamado otra vez a la selección?

La selección no es cualquier cosa. Los que están se lo ganaron. De ahí, a todos los que no tocó estar, seguro algo nos está faltando, así me lo tomo yo. A seguir trabajando.