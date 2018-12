Leao Butrón: "Muchos hablan de mí como si fuese conflictivo"

Leao Butrón salió para aclarar la situación que vivió en el medio tiempo entre Alianza Lima y Melgar el pasado domingo. El guardameta 'blanquiazul' reveló que no tuvo problema alguno con el atacante del combinado 'dominó'.

"En el entretiempo no pasó nada con Gonzáles, más fue el aspaviento de toda la gente que se acercó. Con 'Canchita' iba a conversar tranquilo porque faltando 10 minutos tuvo un roce con Fuentes, por lo que quise conversar con los 2 y pedirles que se queden tranquilos. Nunca agredí a nadie e, incluso, a mí me agredieron por detrás y eso me sacó de las casillas. Sin embargo, como ya es costumbre, todos hablan de mí como si yo hubiera ido a agredir. Muchos se aventuran a hablar de mí como si fuese conflictivo", declaró Butron en Radio Ovación.

El capitán de los íntimos también expresó su malestar al ser tildado de peleón. "Ante San Martín me agredieron sin justificación pero solo hablan de lo que yo hago. Ayer me volvieron a agredir, pero esta vez fue el asistente de Melgar. Sin embargo, en el segundo tiempo me pidió disculpas y quedó todo ahí. Siempre voy a tener la culpa y por eso, creo que hoy en día, el fútbol es para los que saben, los que no y los imbéciles. Y estos últimos son los que hablan con un desparpajo tremendo. Es más polémico lo que haga yo que lo que me hagan a mí, eso está clarísimo. La gente de fútbol que ha pisado un campo sabe cómo son estas cosas, los que más hablan son los que nunca lo han hecho y encima dicen estupideces".

Finalmente, Butrón dio un breve análisis del empate ante Melgar por la semifinal del campeonato nacional. "No creo que jugamos tan mal el primer tiempo, solo que los últimos 10 minutos hicieron que termine con la sensación que Melgar fue superior totalmente. Sin embargo, en el segundo tiempo creo que los pasamos por arriba. Es un 3-3 justo contra un gran equipo y grandes jugadores, la llave está abierta. Si ganábamos, en el peor de los casos asegurábamos los penales y ahora Melgar va a tener que ir a Arequipa a ganar sí o sí".