Edwin Oviedo: "Si me encuentran culpable, no renunciaré a la Presidencia de la FPF" [VIDEO]

Edwin Oviedo considera que todos los juicios que viene pasando en la actualidad son temas que no tienen nada relacionado con el fútbol peruano. Por ello, el expresidente del Juan Aurich de Chiclayo afirmó que no renunciará, así sea sentenciado como culpable de los cargos impuestos.

El titular de la FPF concedió una entrevista a Lima en la que se mostró muy seguro. Así, se refirió a una posible renuncia en caso termine siendo considerado culpable: "Yo espero que no suceda esa situación (ser declarado culpable), poniéndome en esa hipótesis, asumiría en el cargo de la Federación Peruana de Fútbol el Vicepresidente, que es una persona de la Liga Departamental, es un Presidente de la Liga Amateur quien tendría que asumir esta responsabilidad, si se diera el caso".

¿Edwin Oviedo renunciaría al cargo de Presidente de la Federación Peruana de Fútbol? Su respuesta sorprendió.

"Esta situación se daría bajo una suspensión, porque yo no estoy renunciando, no estoy renunciando al cargo, sería en una hipótesis especulativa a lo que viene pasando. Lo que sucede es que no renunciaría porque yo me siento inocente como primero, segundo las investigaciones duran años y entonces nosotros estamos en una etapa de proceso donde nos adecuamos a los estatutos que FIFA impone, nosotros estamos en esa faceta y es un encargo de FIFA - CONMEBOL para hacerlo", enfatizó.

"Como Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, bajo el respaldo que tengo tanto de FIFA como de CONMEBOL, a raíz de estos inconvenientes, he tenido ese respaldo y tengo que continuar con esa labor que pide la adecuación de nuevos estatutos", agregó.

Finalmente, el mandamás de la FPF - Videna contó que busca dejar el cargo desde hace un tiempo, pero que no se lo han permitido hasta el momento.

"Yo quisiera convocar a elecciones este año que en teoría termina mi mandato, pero FIFA me ha dicho que no lo puedo hacer, porque la normativa dice que todos los asociados miembros deben elegirse con los nuevos estatutos adecuados a la normativa. Antes solo votaban dos grupos que era los clubes y las ligas departamentales del fútbol amateur, ahora eso ya cambió", sentenció.

EL DATO:

Edwin Oviedo empezó su mandato como Presidente de la FPF el 18 de diciembre de 2014.