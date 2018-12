Pablo Bengoechea recibió agravios en conferencia de prensa tras el duelo ante Melgar [VIDEO]

La serenidad de Pablo Bengoechea así como su lectura de juego fue determinante para que Alianza Lima termine por vencer en Arequipa al cuadro de FBC Melgar. Las sorpresivas inclusiones de Mario Velarde y Janio Pósito en el once inicial favorecieron totalmente al accionar blanquiazul: el primer generó la asistencia para el segundo, quién anotó los dos goles con los que se fueron a la tanda de penales.

Sin embargo, un suceso terminó por empañar el encuentro. El disparo de Christofer Gonzáles, cuando el cotejo iba 2-1, pudo haber cambiado la historia debido a que el rebote picó dentro de la portería de Leao Butrón, no obstante, el árbitro del encuentro, Joel Alarcón, no cobró el gol debido a que fue milimétrica para el ojo humano en ese instante.

Mediante la repetición se pudo confirmar los reclamos de los jugadores de FBC Melgar. El 3-1 liquidaba el encuentro, Alianza pugnaba por empatar, pero el gol no llegaba. El ingreso equilibró las acciones en la zona medular, pero no era determinante, sin embargo, el 'tocado' de la noche, Janio Pósito, anotó la paridad tras vencer la resistencia de Diego Penny.

Tras vencer en los penales, los ánimos se encendieron en el Estadio de la UNSA. Pablo Bengoechea - mientras realizaba la conferencia de prensa - fue insultado por un tipo, quién le reclamaba por el gol de Christofer Gonzáles. Bengoechea se defendió indicando que no era culpa de él de que el árbitro Joel Alarcón no haya cobrado, sin embargo, los agravios continuaron. Las garantías no existían y es por ello que el DT uruguayo decidió dar por concluido la rueda de prensa.