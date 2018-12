Daniel Chávez reveló su situación con Universitario ¿Se queda?

Después de una temporada con poco brillo en Universitario de Deportes, Daniel Chávez reconoce que el 2018 fue un año complicado por las constantes lesiones que sufrió, sin embargo, ya establecido y con ganas de volver al campo, aseguró que tiene una revancha pendiente que cobrar, aunque no tiene claro si será con el club 'crema'.

El delantero de 30 años explicó que a pesar de tener un año más de contrato con Universitario, la falta de oportunidades lo llevaría a continuar su carrera en otro equipo de provincia, por lo cual se reunirá con la administración de Ate para definir su futuro.

"Tuve un año difícil por las lesiones que me pararon cerca de cinco meses. Y justo cuando ya empezaba a tener ritmo, vinieron los fichajes y me quedé sin posibilidades de jugar, pero sé que el próximo año será mío. Todavía me queda un año de contrato con la 'U' y el lunes (hoy) voy a conversar con la administración para decidir mi futuro. Lo que quiero ahora es jugar y no sé si será acá", expresó el delantero.

Además, Daniel Chávez añadió que está agradecido con los hinchas de Universitario por el apoyo incondicional al equipo cuando atravesó el momento más complicado.

"Si en Universitario no tengo muchas chances para mostrarme, lo ideal sería ver otras oportunidades. En cuanto a la hinchada, ellos siempre estuvieron en los momentos más difíciles. Tanto en los partidos como en las concentraciones siempre se sintió el apoyo incondicional y eso se agradece mucho", sentenció Daniel Chávez.