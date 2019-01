Liga 1 2019: Primer clásico del fútbol peruano tiene fecha confirmada

Oficialmente se dictaminó que el Clásico del fútbol peruano tiene una fecha establecida, será Alianza Lima el local quien enfrente a Universitario de Deportes en la fecha 9. El partido se estaría jugando entre el 13 o 14 de abril de la presente temporada.

No olvidar que basándose en los 'compadres': Universitario y Alianza no pueden ser locales la misma fecha por un tema de seguridad, esto se convierte para este temporada en un NO NEGOCIABLE. Lo mismo ocurre con Carlos A. Mannucci y la Universidad César Vallejo por ser ambos clubes de Trujillo.

Entonces tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes tendrán partidos encima para poder llegar en óptimas condiciones a jugar este cotejo que prácticamente paraliza al país, donde se enfrentan dos de los equipos más históricos del fútbol peruano, y los interese van más allá de lo deportivo.

DETALLES DEL SORTEO - LIGA 1 (2019):

Dos Torneos: Apertura y Clausura. Cada uno una rueda.

• Campeones Apertura y Clausura al Play-offs final, clasifican también los 2 mejores acumulados.

• Play-offs en partidos ida y vuelta.

• Si un mismo equipo campeona Apertura y Clausura es automáticamente Campeón Nacional.

• Los 4 primeros a Copa Libertadores.

• Del 5to al 7mo a Copa Sudamericana.

• Dos últimos del acumulado descienden