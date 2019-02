Jefferson Farfán: ¿Cumplirá su promesa de regresar a Alianza Lima?

Jefferson Farfán debutó en Alianza Lima en el año 2001, temporada que jugó apenas un partido y que curiosamente su primer ingreso lo hizo por su tío, Roberto Farfán, 'culpable' de que la 'Foquita' sea una figura emblemática del cuadro blanquiazul.

Fueron tres años en constante ascenso por parte de 'Jeffry', quién pegó el salto en la temporada 2004 a Europa: PSV Eindhoven compró su carta pase. Y fueron cuatro temporadas en el cuadro holandés donde llegó a consolidarse como una de las principales figuras de Guus Hiddink. Incluso, llegaron a la semifinal de la UEFA Champions League, llave donde cayeron ante AC Milán.

Su partida a Schalke 04 terminó siendo la de su maduración. En la escuadra alemana, Farfán alcanzó 52 goles en 224. Alejado del área, la 'Foca' estableció su velocidad por la banda ante el juego rígido teutón. Su posterior travesía en Emiratos Árabes Unidos supusieron un gran bajón futbolístico, situación que lo alejó de la selección peruana sumado a sus indisciplinas

No obstante, su incorporación a la fría Rusia le devolvió la actividad e importancia dentro de un club. Con Lokomotiv, Farfán alcanzó su cuota goleadora: 14 en 32 cotejos. "Tengo una relación fantástica con Semin - entrenador de Lokomotiv - y todo el personal técnico. Habla mucho conmigo y hace chistes. También está interesado en mi vida privada, y no sólo en el fútbol", expresó.

¿Volverá Farfán a vestir los colores de Alianza Lima? "Todavía me quedan un año y medio de contrato, que es un largo período de tiempo. Veamos qué pasa. Puedo decir que me gusta la idea de permanecer en Lokomotiv. Estoy listo para jugar hasta donde mi organismo me lo permita", indicó, aumentando más la incógnita.