Palabra autorizada: Nicolás Córdova habló del futbolista peruano y de Universitario

Nicolás Córdova la tiene clara. Sabe lo que signfica Universitario, comprende lo que el club necesita en lo deportivo e institucional y, en entrevista con Gestión, dejó un concepto sobre el futbolista peruano.

“Siempre he dicho que el fútbol es el ejemplo del país. El fútbol peruano va en la misma dirección en la que va el país: no quiere gente corrupta; que tenga un buen funcionamiento, que se juegue en horarios adecuados. Pero los cambios no son de un día para otro. Se necesitan a veces hasta décadas, pero se va en esa vía”, dijo.

Luego, el entrenador agregó: “¿Y el futbolista peruano? Es algo que conversé con el profesor Ricardo Gareca el año pasado. Existe la percepción de que el futbolista peruano es flojo, pero no es así. Gareca me dijo que al futbolista peruano ‘necesita que le arranquen el motor’. Hay disposición”.

Luego, sobre Universitario, soltó una frase importante sobre la grandeza del club estudiantil. “La gente cree que a la cancha entran once jugadores, pero juega todo el club. Es muy grato seguir aquí”, finalizó “Nico”, siempre directo.