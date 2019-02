Sporting Cristal y la condición que exige a Alianza Lima para que haya hinchada visitante en Estadio Nacional

Sporting Cristal hizo oficial su posición sobre lo que será el duelo ante Alianza Lima por la fecha 2 de la Liga 1, un partido con historia y mucho condimento. Por ello plantea diversas posiciones que tienen un solo camino, conseguir la seguridad absoluta de tener un cotejo para el recuerdo sin violencia.

Por eso aseguran que darán todas las facilidades para que el conjunto que tendrá en el papel visitante, brindándole una la tribuna completa para los hinchas de Alianza Lima. Siempre y cuando se considere de la misma forma a los fanáticos de Sporting Cristal en el terreno del cuadro 'blanquiazul', cuando devuelvan la visitan en Matute.

Por eso la directiva principal del conjunto bajopontino realizó un comunicado oficial sobre los puntos que hasta el momento se han tratado, conversado y confirmado por parte de Sporting Cristal. Donde está la responsabilidad de ser local en un duelo clásico y principalmente tener las mismas facilidades cuando visiten el 'Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria'.

COMUNICADO OFICIAL DE SPORTING CRISTAL - PARTIDO ANTE ALIANZA LIMA:

El Club Sporting Cristal S.A., con respecto al partido contra Alianza Lima, programado para este domingo 24 de febrero, a las 4:00 p.m. en el Estadio Nacional, informamos a la Opinión Pública y medios especializados lo siguiente:

1. El Club Sporting Cristal realiza todos los esfuerzos que están en sus manos para que este domingo 24 la fiesta del fútbol se viva en paz y con la presencia de las hinchadas de ambos equipos.

2. Dentro de nuestra propuesta, se deja claramente establecido que buscamos el respeto a nuestra institución y la hinchada de Sporting Cristal, pidiendo que haya reciprocidad en la cantidad de entradas que se asignará a nuestros seguidores cuando juguemos de visita en Matute.

3. El Club Sporting Cristal propone, pues, recibir una cantidad proporcional de entradas para nuestros seguidores cuando juguemos en Matute, con relación a la cantidad de boletos que estamos dispuestos a destinar a los hinchas de Alianza Lima, este domingo que jugamos como locales en el Estadio Nacional.

4. Estamos dispuestos a dar toda la tribuna Sur para los visitantes cuando juguemos de local en el Estadio Nacional, si nuestros pares de Alianza Lima nos dan toda la tribuna Norte cuando nos enfrentemos en el Estadio Alejandro Villanueva de visita.

5. Hasta que no haya un acuerdo de reciprocidad con Alianza Lima no confirmaremos la venta de entradas para la tribuna Sur, que está reservada inicialmente para la hinchada visitante. En caso de no llegar a ningún acuerdo con Alianza Lima, evaluaremos la posibilidad de jugar solo con la hinchada local.

6. El día de mañana después de la reunión a las 9 a.m. con las autoridades y el club Alianza Lima se comunicará las decisiones tomadas respecto al caso.

Club Sporting Cristal S.A.

Rímac, 20 de febrero de 2019

EL DATO:

Sporting Cristal estará jugando por Copa Libertadores ante la Universidad de Concepción el miércoles 6 de marzo del 2019.