Hija de 'Kukín' Flores arremete contra dirigencia de Sport Boys por lucrar con su nombre [FOTOS]

Sport Boys del Callao tras la muerte de Carlos 'Kukín' Flores precisó que el partido que tendrá como local servirá para darle 'el último adiós' a uno sus ídolos más importantes, cosa que no gustó mucho en las personas más cercanas al ex futbolista que militó en diversas equipos a nivel nacional e internacional.

Uno de ellos fue su compadre Alfonso 'Puchungo' Yáñez, quien criticó con palabras de alto calibre el accionar de la directiva del Sport Boys, que es encabezada por Johan Vásquez, por la venta de entradas para el próximo partido donde se utiliza el nombre de 'Kukín' Flores.

Pero no solamente fue 'Puchungo' quien demostró su malestar por todo lo que está pasando con 'Kukín'. La hija de Carlos Flores también hizo notar su incomodidad por lo que está haciendo Sport Boys como institución en al actualidad, utilizando a su padre para conseguir captar el interés del hincha que va al 'Estadio Miguel Grau'.

Mediante su cuenta personal de Facebook, presentó al público entero que la rodea, su posición sobre esta situación. Declarando que su familia no estaba enterada de cómo es que piensa 'homenajear' Sport Boys a su padre, si anteriormente han tratado muy mal al 'verdadero 10 de la calle'. Aquí te dejamos lo que puso 'la adoración de Kukín' en redes sociales.

CARTA ABIERTA DE LA HIJA DE CARLOS 'KUKÍN' FLORES:

"Quiero referirme a este Post de la página Club Sport Boys Association ante todo aclarar que LA HINCHADA ROSADA entre sus distintas barras se comportaron de una manera Inexplicablemente Mágica para con mi papá. No sé, creo que jamás fui tan consciente de cuán querido fue mi Padre hasta el momento de su muerte".

"Nuevamente reitero mi agradecimiento hacia todos sus hinchas, para las barras, para todos quienes somos HINCHAS DEL BOYS DE VERDAD".

"Lastimosamente tengo que decirlo. Al Sr. Johan Vázquez. Para que desea usted rendirle un homenaje ahora a mi papá ya fallecido cuando usted ni siquiera quiso dar la facilidad de velar a mi papá en el club de Sport Boys y si aceptó al final fue porque no le quedó de otra, Usted quién un día se atrevió a pretender retirar a mi papá del la tribuna del estadio Miguel Grau durante un partido del Boys. Mi papá ya fue homenajeado por todos sus hinchas el día de ayer y si hubiera sido su intención hacerlo podría haber asistido tanto usted como el plantel sin embargo no fue así. Gente, no se engañen si el señor desea llenar el estadio, lucrar con el nombre de mi papá y usted desean seguirle el juego perfecto están en sus derechos. Pero que quede bien en claro que A NINGUNO DE SUS HIJOS, O FAMILIARES se le ha notificado nada sobre algún homenaje a mi papá".

VAYAMOS AL ESTADIO SI, COMO HINCHAS DEL BOYS QUE SOMOS. PERO SIN MENTIRAS, NI VIVEZA!!

EL DATO:

Carlos 'Kukín' Flores debutó en el Sport Boys por la temporada 1991.