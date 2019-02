'Puchungo' Yáñez critica a dirigencia de Sport Boys por lucrar con muerte de 'Kukín' para vender entradas [FOTO]

La muerte de Carlos 'Kukin' Flores significó la unión de todo el Callao y el pueblo para despedir al exfutbolista. Sin embargo, ha generado las críticas para la dirigencia de Sport Boys desde diferentes sectores y uno de estos vino de Alfonso 'Puchungo' Yáñez, quien cuestionó el accionar en cuanto a la venta de entradas para el próximo partido.



A través de Facebook, 'Puchungo' criticó que se promocione en redes el partido ante Unión Comercio como un homenaje a 'Kukín' Flores.

"Sorprendido con esta publicación, vamos a ver a nuestro Sport Boys siempre pero no usen a Carlos 'Kukin' Flores como gancho cuando no lo dejaban entrar al estadio y lo quisieron sacar con caramelo con seguridad", manifestó inicialmente.



"Aparte su familia directa no sabe nada y no hay ningún beneficio para la familia de Carlos, si de verdad fuera para beneficio del equipo sé que hasta Kukín estaría feliz, pero si jode que se beneficien OTROS a nombre del ídolo Carlos Kukin Flores, el homenaje de corazón lo hizo ayer la barra e hinchas del glorioso Sport Boys", sentenció.







Cabe recordar que el entierro de 'Kukín' Flores juntó a diferentes glorias del club, mas no a todo el plantel actual, como se esperaba.





Dato



Sport Boys y Unión Comercio jugarán este sábado a las 8 p.m. en el Miguel Grau por la segunda fecha de la Liga 1 Movistar.