Renato Tapia sobre su estancia en el Willem II: "Finalmente puedo mostrar mi nivel"

El mediocampista de la selección peruana, Renato Tapia, resaltó su llegada a Willem II, club donde ha podido desempeñar y, así, recuperar el nivel que lo llevó a emigrar desde temprana edad a Holanda. "Sentí la confianza del entrenador Adrie Koster y de los hinchas, eso me ha ayudado a mostrar lo que puedo hacer", indicó.

Tapia ha sido titular en los 6 partidos que le ha tocado defender la casaquilla del Willem II, equipo a donde llegó procedente de Feyenoord. Recordemos que el futbolista nacional de 23 años estuvo durante tres temporadas el conjunto de Rotterdam, pero no pudo alcanzar un espacio en el once titular.

"Aunque jugué poco en Feyenoord, me sentí como un miembro. Apoyé a mis compañeros incluso cuando no estaba en el campo. Desde 2016 he contribuido con cuatro títulos para Feyenoord, aunque a veces fue muy difícil para mí", detalló en entrevista para 'de Volkskrant'.

"Di todo por Feyenoord, pero el entrenador Giovanni van Bronckhorst tomó otras decisiones. No le hablé de eso. También entrené con lesiones porque quería ayudar al equipo. Recibí muy poco a cambio, por lo que una salida en las vacaciones de invierno fue la mejor solución para ambas partes", agregó.

Renato Tapia también desveló que sus compañeros de Willem II no creen que tenga 23 años. "Mis compañeros en Willem II no me creen, dicen que soy al menos diez años mayor. No me veo como un chico de 23 años, siempre he vivido en un entorno con personas mayores. Rápidamente crecí y también me convertí en padre temprano", refirió.

Finalmente, analizó su presente y futuro en la selección peruana, así como la importancia de haber jugado una Copa del Mundo. "A los 22 años me permitieron ir al Campeonato Mundial en Rusia, un sueño hecho realidad. A pesar de mi lesión, fue una experiencia especial. Ya estoy esperando la Copa América con Perú, por eso es tan importante para mí, volver a jugar con Willem II", concluyó.