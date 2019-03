Flavio Maestri recomienda a juveniles consolidarse antes de partir al extranjero

Marcos López y Christopher Olivares son los últimos casos de jóvenes jugadores que emigraron a corta edad al extranjero. Con apenas 19 años y un puñado de partidos en Sporting Cristal, los seleccionados Sub-20 ficharon por San Jose Earthquakes y Vitoria Guimaraes antes que jugar la Copa Libertadores 2019 con su ahora exclub.

Ahora bien, los exjugadores de Sporting Cristal tienen el objetivo de consolidarse en el extranjero y no repetir los constantes casos de futbolistas peruanos que no se consolidan y vuelven al fútbol peruano para relanzar su carrera.

Sobre aquella tendencia en los últimos años se pronunció Flavio Maestri, exdelantero de la Selección Peruana y que jugó muchos años en la "U" de Chile luego de consolidarse y lograr títulos con Sporting Cristal.

“Por experiencia propia digo que es mejor terminar de formarse y consolidarse en el Perú. Vemos muchos chicos que salen al exterior y después terminan regresando o pasando a ligas menores. Al final, cada uno toma sus decisiones, nuestro campeonato no hay que desprestigiarlo, no hay que desmerecerlo. A todos nos ha servido para poder emigrar. Si un joven tiene chances de jugar hay que hacerlo porque cuando estás en el extranjero no te esperan, a los chicos hay que dejarlos madurar, hay que llegar maduro al extranjero, completo y resultar, de lo contrario te devuelven".

En esa misma línea, Flavio Maestri le dio un consejo a los agentes de los juveniles peruanos. "Por eso a los chicos hay que dejarlos madurar, que tengan ese rodaje en el fútbol peruano, hay que considerar eso, que los empresarios esperen un poquito más que la plata va a llegar y va a llegar el doble”, sentenció.

EL DATO:

Flavio Maestri fue bicampeón nacional con U de Chile, además de lograr dos Copa Chile. Además, jugó en España, México, Brasil y China.