Christian Ramos está en Arequipa para firmar contrato con FBC Melgar [FOTO]

Christian Ramos está haciendo oficial su incorporación en el cuadro de FBC Melgar, para afrontar la Liga 1 con el 'cuadro characato' y también enfocarse de lleno en lo que será una parte de la Copa Libertadores 2019, donde clasificó tras vencer en duelo de ida y vuelta al cuadro de Caracas FC.

Luego de que se oficializó su contratación por el conjunto de FBC Melgar hace algunos días, Christian Ramos tuvo una charla importante con un medio local donde explicó las razones para volver al fútbol peruano y enrumbar nuevamente su carrera como deportista de alto nivel, relegando un poco el tema económico y priorizando lo profesional.

Hasta ese momento el futbolista fundamental para Ricardo Gareca en defensa, no había tenido contacto directo con el principal entrenado de FBC Melgar: "Aún no he hablado con el técnico Pautasso pero me imagino que lo haré a mi llegada, la expectativa en la Copa Libertadores con Melgar es pasar a la siguiente fase", comentó a 'El Bocón'.

Hoy finalmente después de muchos dimes y diretes sobre el futuro profesional de 'La Sombra'. Christian Ramos está en la ciudad que vio nacer al FBC Melgar para enrolarse oficialmente hasta el mes de junio del presente año. Contrato que podría ampliarse siempre y cuando se cumplan los objetivos deportivos.

EL DATO:

Christian Ramos con Al Nassr FC de Arabia Saudita hasta la temporada 2020-21.