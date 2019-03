Nicolás Córdova: "Sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival superior"

Después de cinco jornadas, Universitario perdió el invicto en la Liga 1 tras perder por 2 a 0 ante Melgar en la ciudad de Arequipa. Nicolás Córdova se pronunció sobre esta caída en conferencia de prensa.

"No logramos ser el equipo que haya generado tantas ocasiones, pero sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival superior con una cancha difícil, que queramos o no, no estamos acostumbrados a jugar. Es un gramado seco y nosotros jugamos en cancha mojada", expresó el estratega.

Asimismo, el técnico chileno reconoció la actitud del equipo: "El partido estuvo bastante equiparado. Ellos hicieron el 2-0 a falta de 15 minutos. El partido, no nos mata el rival. Se muere uno, cuando no quiere luchar. Y mi equipo jamás dejó de luchar".

Pese a la derrota, el cuadro crema se mantiene entre los primeros lugares del torneo. Para ser exactos se ubica en la casilla cuatro con 10 unidades a cinco del líder Sporting Cristal que tiene 15 puntos.