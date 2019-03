Nicolás Córdova: “El año pasado no había ninguna base, pero estoy aquí por un proyecto deportivo” [VIDEO]

Universitario enfrentará una dura parada en la fecha 7 de la Liga 1 Movistar cuando visite Juliaca para enfrentar a Binacional. Por ello, el equipo de Nicolás Córdova se prepara de la mejor manera para hacerle frente a la escuadra rival y a la temida altura.

Por ello, el entrenador chileno sabe que es clave la regulación de energías en este encuentro y dejó en claro como jugaran ante Binacional en conferencia de prensa: “El hecho de que ellos estén en un buen momento, no merece más o menos atención que si no lo estuviesen. Merecen, exactamente, la misma atención porque es un equipo que juega bien al fútbol, tienen muy claro su libreto y saben a lo que juegan. Tenemos que tener claro que no podemos tener gastos energéticos innecesarios”.

Por otro lado, Nicolás Córdova se refirió sobre la situación de Germán Denis, quien se encuentra en Argentina: “Él está en Buenos Aires porque tiene un problema familiar por resolver. Cuando suceden este tipo de inconvenientes es más importante que cualquier otra cosa. Cómo comando técnico y club lo autorizamos. Él llega esta noche y mañana se va a integrar a las prácticas. Veremos en qué condición está y evaluaremos si está para jugar o no”.

Para finalizar, el estratega de Universitario dejó en claro que más allá de los resultados deportivos, lo que prima en el cuadro crema es el proyecto deportivo: “Hoy, lo más importante de todo, es generar una base para que lo que pasó el año pasado no pase nunca más. El año pasado no había ninguna base. Nosotros, ahora, estamos formando un proyecto y esto toma tiempo. Entiendo que este club, por el peso de la historia, tiene que pelear todos los torneos posibles, pero no hay que olvidarnos del contexto”.

EL DATO

Universitario se encuentra en la tercera casilla del Apertura de la Liga 1 Movistar con 11 unidades, a 5 del líder Sporting Cristal.