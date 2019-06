Copa Bicentenario 2019: resultados, fixture y partidos de la segunda fecha del torneo

Comenzó la segunda fecha de la Copa Bicentenario. Hay equipos como Universitario, Melgar, Cienciano, necesitan una victoria para poder acceder a la siguiente fase del campeonato nacional. Sin embargo, en esta fecha, Alianza Lima y Sporting Cristal podrían asegurar su clasificación, siempre y cuando ganen sus respectivos partidos.

Como se recuerda, la Copa Bicentenario tiene como objetivo fomentar la competencia entre los equipos de primera y segunda división, por lo visto en la primera fecha, los encuentros son parejos. La emoción es acompañada por los hinchas, quienes alborotaron las tribunas para alentar a sus equipos.

La fecha comenzó con el duelo entre Sport Boys y Comerciantes Unidos. Pese a dominar todo el partido, la 'Misilera' no pudo vencer la sólida defensa visitante y el encuentro termino empatado sin goles.

Piratas FC recibió en el estadio Francisco Mendoza a Juan Aurich. El cuadro de Lambayeque perdió su primer partido y está en la obligación de conseguir una victoria para no quedar eliminado del campeonato.

La misma situación se encuentra Sport Victoria, el equipo sureño necesita ganar a Binacional para seguir en competencia. Sin embargo, el campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 está decidido en seguir haciendo historia.

A las 5:45 p.m.,César Vallejo se juega la vida ante Alianza Atlético de Sullana en el estadio Mansiche de Trujillo. En el partido más importante de la jornada sabatina, Cienciano deberá demostrar su condiciones ante Cantolao en el estadio Miguel Grau de Callao. Este duelo se desarrollará a las 8:00 p.m. y será transmitido por Gol Perú.

Este domingo, Universitario deberá demostrar que el empate ante sin goles ante Unión Huaral quedó en el pasado. El cuadro crema enfrentará a Deportivo Coopsol, a las 3:30 p.m., en el segundo Aranda Torres.

En el encuentro más interesante de la segunda jornada, Alianza Lima recibe, a las 3:30 p.m., en el Miguel Grau de Callao a Melgar. Los blanquiazules son líderes del grupo H con tres puntos.

Programación de la segunda fecha de la Copa Bicentenario 2019

Viernes 28 de junio:

8:00p.m. | Sport Boys vs. Comerciantes Unidos: estadio Miguel Grau del Callao.

Sábado 29 de junio:

11:30 a.m. | Pirata FC vs. Juan Aurich: estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos.



11:30 a.m. | Sport Victoria vs. Binacional FC: estadio José Picasso Peratta de Ica.



5:45 p.m. | U. César Vallejo vs. A. Atlético: estadio Mansiche de Trujillo.



8:00 p.m. | Cantolao vs. Cienciano: estadio Miguel Grau del Callao.

Domingo 30 junio:



11:00 a.m. | Unión Comercio vs. Sport Loreto: estadio IPD de Moyobamba.



1:00 p.m. | Los Caimanes vs. U. San Martín: estadio Municipal de Chongoyape.



1:15 p.m. | Atlético Grau vs. Sporting Cristal: estadio Municipal de Bernal de Piura.



3:30 p.m. | Coopsol vs. Universitario: estadio Segundo Aranda de Huacho.



3:30 p.m. | Santos FC vs. D. Municipal: estadio Municipal de Nasca.



3:30 p.m. | Santa Rosa vs. Real Garcilaso: estadio Los Chankas de Andahuaylas.



5:45 p.m. | Alianza Lima vs. Melgar: estadio Miguel Grau del Callao.

Resultados de la Copa Bicentenario 2019

Viernes 28 de junio:

Estadio Miguel Grau del Callao Sport Boys (0) vs. Comerciantes Unidos (0)

Sábado 29 de junio:

Estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos Pirata FC vs. Juan Aurich

Estadio José Picasso Peratta de Ica Sport Victoria (3) vs. Binacional FC(2)

