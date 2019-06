Universitario vs Coopsol: Los divertidos memes que dejó la goleada 3-0 sufrida por los cremas [FOTOS]

Universitario sigue sin salir de su mal momento futbolístico en la temporada 2019. Esta tarde el club crema sufrió de una dura goleada en su visita a Deportivo Coopsol (3-0), en la segunda fecha de la Copa Bicentenario que se disputa ante la para por la Copa América.

Ahora bajo las órdenes del entrenador Ángel Comizzo, el club capitalino no ha cambiado el estilo que mostró en los meses que ya han pasado en la temporada 2019. El plan del DT es afinar el equipo antes del inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 y el panorama es complicado.

Universitario decidió no jugar con todas sus figuras estos partidos de la Copa Bicentenario 2019, lo que finalmente empieza a pasar factura. En la primera fecha del Grupo C no salieron del empate 0-0 ante Huaral y esta tarde cayeron de forma abrupta con Deportivo Coopsol.

Los goles de Danny Kong (11') Israel Kahn (25') y Bryan Arana (75') sentenciaron la gran victoria de Coopsol en Huacho. El resultado deja el equipo con 4 puntos y líder del Grupo C de la Copa Bicentenario, mientras que Universitario se queda complicado con solo uno.

Los hinchas mostraron su descontento a través de redes sociales, criticando la actuación de esta nueva versión de Universitario. Los ácidos comentarios fueron del bando por parte de club, así que, como era de esperarse, desde la vereda del frente también lo hicieron.

El detalle fue que lo hicieron a través de Facebook con los divertidos memes, que siempre se hacen virales. Universitario fue víctima de las divertidas imágenes diseñadas y acá te dejamos un compilado con las mejores.