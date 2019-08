Germán Leguía se defiende de las críticas: "La gente me quiere en la calle, yo actúo con sentimiento"

Germán Leguía regresará a Universitario como asesor externo. El exjugador crema adelantó cuáles serán los lineamientos de la segunda etapa de la gestión de Raúl Leguía.

"Pienso que lo primero que se debe hacer es buscar que las deudas ya no existan, como ha hecho Alianza y Melgar, ese es el primer punto”, señaló a ESPN FC.

"Ahora hay muchos inversionistas, no te imaginas la cantidad de gente que se ha acercado para invertir en Universitario, todos saben que el Lolo sería un buen negocio", agregó.

La posibilidad de que la U juegue de local en el estadio Lolo Fernández es grande. La nueva administración espera que, a mediano plazo, el equipo vuelva al histórico recinto de la calle Odriozola.

“Cuando fuimos al Nacional llevamos como 30 mil personas, pero creo que la idea es regresar al Lolo”, aseguró Germán Leguía, quien es de la idea de no jugar más en el Monumental.

En las redes sociales, los hinchas cremas han asegurado que Leguía “se cayó del póster” porque durante su primera gestión como Gerente Deportivo, el club perdió puntos en mesa y se contrataron jugadores extranjeros que no rindieron.

"Es normal porque las redes son fáciles de manejar, yo el cariño de la gente lo tengo en la calle. Lo otro yo sé lo que es, no tengo Twitter o Facebook porque yo actúo por sentimiento, si he fallado lo he dicho, yo siempre he sido hincha de Universitario, defectos voy a tener", manifestó.

En ese sentido, “Cocoliche” aclaró que en esta oportunidad su labor será "de apoyo por fuera, no voy a ser gerente deportivo".

Finalmente, Germán Leguía le respondió al administrador saliente Carlos Moreno, quien los acusó por la desaparición de trofeos del museo del estadio Lolo Fernández.

“¿Quién se va a robar un trofeo... para qué te vas a robar un trofeo?. Dijeron que se robaron el trofeo de subcampeón de la Libertadores cuando no dan trofeo por ser subcampeón. Ahí te das cuenta de la mentira, nosotros siempre hemos hablado de justicia, que se vayan porque ya exprimieron a Universitario".