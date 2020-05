Claudio Pizarro recordó a Roberto Chale: "Me dio la oportunidad de jugar fútbol profesional"

El delantero del Werder Bremen, Claudio Pizarro, fue consultado acerca de sus inicios en el fútbol profesional y recordó con mucha nostalgia a Roberto Chale quien fue su entrenador en Deportivo Pesquero en la temporada 1996.

"Estuve en las divisiones menores de Deportivo Pesquero cuatro meses aproximadamente. Me promocionó el profesor Roberto Chale y me hizo debutar en el partido contra Alianza Lima. De ahí me comenzaron a salir las cosas bien. Estuve jugando, el primer año no alterné mucho, pero el segundo sí", indicó Pizarro en una entrevista de archivo.

"Para mí, obviamente, fue el que me dio la oportunidad de empezar en el fútbol profesional. Es algo que nunca me voy a olvidar. ¿Que me decía? Que me divirtiera. Escuela antigua, es totalmente distinto a lo de ahora", declaró en una entrevista para Fútbol en América.

El 'Bombardero de los Andes' recordó una curiosa anécdota vivida en Deportivo Pesquero. El club chimbotano atravesaba una dura crisis económica y ante ello, Roberto Chale tomó una drástica y particular decisión.

"En esos momentos habían muchos problemas económicos en el club (Deportivo Pesquero). La plata no llegaba como debía de hacerse mensualmente. Yo, obviamente, recién empezaba y me acuerdo habían reuniones y no sabíamos que hacer. Nos reunió el entrenador (Roberto Chale) y nos dijo que si no tenemos la plata en el bolsillo no podemos entrenar y nos llevó a todos a comer ceviche (risas). Hasta que no llegue la plata, no entrenamos", contó 'Pizza'.

Fueron dos años los que se mantuvo Claudio Pizarro en Deportivo Pesquero ya que para inicios de 1998 fue anunciado como flamante refuerzo de Alianza Lima. Los 11 goles y 7 asistencias que convirtió en el elenco pesquero en 41 partidos, convencieron a la directiva 'blanquiazul' de ficharlo.