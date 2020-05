Daniel Chávez: "Universitario es el club más grande del Perú, me gustaría volver"

Liga 1 Movistar | El fútbol siempre da revanchas. Daniel Chávez defiende la camiseta del recién ascendido Deportivo Llacuabamba y en tiempos difíciles por el Coronavirus entró en profunda reflexión sobre su experiencia en Universitario de Deportes, equipo que lo fichó como esperanza de gol en el 2017.

El "Bombarderito" tuvo un paso importante por el Brujas de Bélgica, también pudo debutar en la selección peruana gracias a "Chemo del Solar", fue campeón y goleador en César Vallejo, pero ese cartel no pudo lucirlo en tienda crema, llegando a ser uno de los jugadores más resistidos por la hinchada. Sin embargo, Chávez no guarda rencores...

Alianza Lima y Universitario peleaban por ficharlo

"Alianza y Universitario estaban en una disputa por mis servicios y al final las negociaciones más rápidas se dieron con la 'U'. Estuve lesionado de la rodilla durante un buen tiempo, me costó mucho, pero me quedo con el compañerismo y el grupo que se formó. Las críticas de los hinchas se respetan, yo me siento contento por haber jugado en un equipo grande como Universitario", señaló a LÍBERO.

La campaña del 2018 es inolvidable. La institución merengue estuvo cerca de perder la categoría por los malos manejos administrativos, pero el jugador número doce impidió la catástrofe con una conmovedora campaña en calles, estadios de todo el Perú y en las redes sociales.

"El apoyo del hincha fue fundamental porque en todo momento estuvo alentando al equipo, la gente gritaba desde los hoteles de concentración, los banderazos. Universitario es un equipo grande que siempre va a pelear arriba, es el más grande del Perú, no hay duda alguna", agregó.

El gol más gritado

Daniel Chávez solo marcó tres goles con Universitario, pero uno de ellos quizás fue el que más hizo delirar a los fanáticos en aquella temporada: El gol a Oriente Petrolero en el Monumental en la Copa Libertadores.

"Un gol recordado ya que teníamos que darle vuelta a Oriente Petrolero para poder clasificar. Gracias a Dios pude hacer el gol que nos daba la chance de poder pasar, lo grité, lo sentí con toda la hinchada, una experiencia única gritar un gol con toda la hinchada crema un bonito recuerdo, lastimosamente no se pudo pasar de fase", afirmó.

El futbolista de 32 años salió de la 'U' porque el DT chileno Nicolás Córdova no lo tenía en sus planes a pesar de mantener contrato vigente con la institución. Se fue a préstamo a la Academia Cantolao y luego fichó por Llacuabamba.

"Conversé con Nicolás Córdova, le dije que necesitaba continuidad y que quería jugar, él me dijo que me quedaría pero el primer delantero iba a ser (Germán) Denis, entonces hablé con la directiva para ver otras opciones.

¿Me gustaría volver a la 'U'?. Esto es fútbol, uno nunca sabe, ojala se pueda dar, todos los jugadores quisieran estar en un club lindo como Universitario", manifestó.