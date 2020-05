Raúl Fernández sobre Universitario: "Pasé a la historia del club más grande del país"

Raúl Fernández inició su carrera profesional con la camiseta de Universitario de Deportes. En el 2009 logró conquistar el título nacional con la camiseta del cuadro estudiantil, en una final histórica ante Alianza Lima y tuvo una participación importante. El guardameta de Binacional considera que ese año desarrolló su mejor temporada.

"Al día siguiente del partido en Matute, donde dimos medio paso para el título del 2009, fue muy bonito. Recibí felicitaciones. Pasé a la historia del club más grande del país. Eso nadie lo puede quitar, fue mi mejor año", indicó Raúl Fernández a Gol Perú.

Con Universitario, el portero vivió etapas complicadas. Fernández recordó cuando el club fue sancionado y no pudo contratar jugadores. También contó los detalles que lo motivó a cerrar su etapa con la 'U'.

"Yo decidí dar un paso al costado. Me tocó estar en una etapa difícil cuando en Universitario no se podía contratar. Luego el equipo fue cambiando, agarrando otro nivel y así fue la mejora. De ahí yo me fui", expresó.

FOTO: EFE

Finalmente, 'Superman' habló sobre la dura derrota de Binacional contra River Plate por la Copa Libertadores. El portero indicó que el objetivo del grupo es salir campeón con el 'Poderoso del Sur' y pelear por clasificar a la siguiente fase del torneo continental.

"Eso está cerrado. Somos conscientes de que nos tocó un grupo difícil en la Copa Libertadores. No pensamos que el partido con River Plate terminaría así. Imaginamos que traeríamos un buen resultado. Hemos olvidado eso. Todo el grupo quiere jugar la revancha con River Plate en Juliaca. Las cosas no serán iguales, pero con la seguridad del caso ojalá se pueda dar", indicó.