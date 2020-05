Renato Tapia: agente reveló los países donde negocia su futuro | VIDEO

Apenas Renato Tapia confesó que no seguirá en el Feyernood por decisión del cuadro holandés al no extender el vínculo, muchos empezaron a dejar correr el rumor de que podía recalar en Sporting Cristal.

Esto, al toque, fue desmentido por Renato Tapia y su entorno. Luego se indicó de que Boca Juniors, que ya meses atrás había mostrado un interés, entraba nuevamente en la lucha por fichar al volante mixto de la 'bicolor'. Sin embargo, esto no es tan así.

Y es que Carlos Gonzales, representante de Renato Tapia, habló con el programa partidario 'Mundo Boca' y señaló lo siguiente: "Para cualquier jugador pruano siempre es un halago ser voceado en un club tan grande y reconocido como lo es Boca Juniors, un ícono mundial. Asimismo, con Renato Tapia es específico, en el plan de carrerra que se maneja con él y familia, es que aún permanezca en Europa por algunos años más".

¿Cuál será su futuro entonces? Gonzales acotó que "si no hay un cambio de último momento, su próximo destino será España o Inglaterra". En las redes del programa 'Mundo Boca' algunos hinchas del cuadro argentino lamentaron que el volante peruano, siempre titular para Ricardo Gareca, no tenga la opción de real de ser compañero de Carlos Zambrano. Como se sabe, siempre el 'Cabezón' fue vinculado a Boca en los últimos meses.

Por último, se pudo conocer que su pasaporte comunitario ya está listo para ser recepcionado en cualquier momento. La demora en Holanda se debió a la pandemia por el Covid-19 y sin duda el pasaporte comunitario le seguirá abriendo muchas puertas en Europa al siempre correcto jugador nacional. ¡Bien!

Ricardo Gareca sobre retorno del fútbol: "Necesitamos que se reinicie todo en la primera semana de junio"

Ricardo Gareca solicitó al gobierno de Martín Vizcarra que el fútbol se reinicie en la primera semana de junio. "Las condiciones físicas se deterioran cada vez más".

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, fue muy claro en su intención de que el fútbol local pueda regresar a sus actividades. El 'Tigre' refirió que hay que seguir mirando hacia adelante, reactivando todo, pero cumpliendo con las medidas del gobierno.

"Queremos solidarizarnos con lo que está pasando en el país. Lamentamos mucho la situación, pérdidas humanas y lo que está causando todo esto. Escuchándolo al ministro de salud, creo que es necesario que confíen. Llega un momento en el que todo el mundo acata", declaró en exclusiva a RPP.

"Yo he acatado rigurosamente, pero estamos en momento crucial. El país está en un momento crucial. Es un país que económicamente ha estado bien. Esto está causando estragos y en un punto hay que pensar en todo. Estrictamente en lo deportivo, el fútbol necesita reactivarse. Volver a entrenamientos. Hablamos del más alto nivel de profesionalismo. No solo fútbol, las actividades deportivas necesitan reactivarse", agregó.

Gareca solicitó al gobierno que el fútbol peruano pueda reiniciarse en la primera semana de junio. "Es necesario que esto empiece cuanto antes. Siguiendo protocolos. Hay que ponerse en marcha. El gobierno dijo en junio, pero es importante que no sea el 30. Que sea la primera de junio. Necesitamos que la primera semana de junio se reactive todo para que la primera semana de julio se reactive la liga. Es lo que pienso", detalló.

Respecto a los protocolos, el entrenador argentino indicó que Perú no necesita copiar a países extranjeros. "Perú no tiene que copiar a nadie. Ni a Alemania ni a Europa. No hay que esperar a que uno reaccione para uno reaccionar. Uno tiene que ver su problemática y reaccionar y ocuparse de lo que debemos resolver nosotros. Creo que en Perú hay gente muy capacitada que puede otorgar soluciones y estar a la altura de esta situación", detalló.

Finalmente refirió que "hay que estar a la altura del fútbol profesional, de la alta exigencia. Todos los clubes deben estar en el nivel de jugar en lo más alto, hay que estar a la altura, reunir determinados requisitos y por supuesto se tiene que exigir. Habrá protocolos y las instituciones los tienen que cumplir".