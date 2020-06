Ysrael Zúñiga: Cuando Jefferson Farfán y Paolo Guerrero se retiren vamos a sufrir"

Su buena carrera deportiva le da opciones para opinar con el acontecer de la selección peruana y no es ajeno a la preocupación que existe en el recambio de posiciones. Ysrael Zúñiga alabó las grandes actuaciones de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en la selección aunque lamentó no tener alguien a su altura.

El ex delantero de Melgar lamentó que en nuestro país lo delanteros tardan en madurar, por ello no podemos encontrar quienes tomen el lugar de dos futbolistas que hicieron historia en la "bicolor".

"Cuando Guerrero y Farfán se retiren, vamos a sufrir mucho porque están en otro nivel. Muchos futbolistas maduramos muy tarde, nos damos cuenta que debemos aprovechar nuestro talento con 28 a 30 años. La aparición de los psicólogos o los 'coatchs' ayudan a los chicos en su formación y uno debe darse cuenta que no debe esperar tener 25 a 30 años para competir por un puesto", dijo en NPelotas.

Por otro lado celebró la noticia de la venta de un joven Kluiverth Aguilar al Manchester Cuty y recordó su pase por Coventry en donde tuvo grandes actuaciones y hasta una anotación para su recuerdo a Fabien Barthez.

"En Inglaterra se va a encontrar con una mentalidad distinta, competitiva al 100%. Hay jugadores de diferentes países todos con hambre de gloria. Lo primero que debe hacer es aprender el idioma. Si los entrenadores te dan pautas o conceptos y tú no entiendes, estás en desventaja. Debe también conocer la cultura, la historia. Es importante formar parte de una identidad agarrarle cariño a la ciudad para que cuando juegues, la defiendas como si fuera tu hogar".

PUDE SER DELINCUENTE

"El fútbol me salvó porque sino hubiera sido delincuente. Vivo agradecido con Sporting Cristal que me ayudó a crecer como persona. A mí, me hubiera encantado jugar en el Sport Boys, yo vivía en el Callao y siempre tuve un cariño por el equipo, hasta gratis hubiera jugado".