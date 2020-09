Jesús Barco explicó su ausencia en los entrenamientos de Universitario

Jesús Barco, volante de Universitario, rompió su silencio tras estar fuera de los entrenamientos por dos semanas. Se especuló que había faltado al protocolo de salud de la Liga 1. El joven jugador lo aclara todo.

El jugador de Universitario manifestó.“Se habló que yo había faltado al protocolo, pero yo di las explicaciones al profe, administración y mis compañeros. Ellos saben que no incumplí nada, no puedo estar explicando a todo el mundo lo que sucede. Por eso, me conformo que el comando técnico y los dirigentes sepan la realidad”, dijo Barco a Movistar Deportes.

Luego, agregó. "Me estoy recuperando, quizá no lo sabían pero tuve un problema personal que me alejó dos semanas de los entrenamientos”.

Sobre el momento de Universitario, Barco dijo. “El momento que estamos pasando viene del trabajo de todos nosotros y el profe Comizzo”.

Jesús Barco lleva ocho encuentros con Universitario en este Torneo Apertura. No registra goles en el campeonato.