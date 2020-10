Jugadores de Llacuabamba denuncian a su dirigencia: "No quieren pagarnos y piensan en retirarse del torneo"

Hartos de su situación. Los jugadores de Llacuabamba se cansaron de las promesas incumplidas de su dirigencia al punto de detallar las increíbles palabras y amenazas que le sueltan los directivos para no pagarles los dos meses de sueldo que les deben.

"Los jugadores del club Llacuabamba ya estamos cansados de las promesas incumplidas de parte de los directivos. Y es que había un compromiso de pago para el 15 de octubre por dos meses de sueldos que nos adeudan, sin embargo no nos quieren pagar porque argumentan que nos hemos tenidos buenos resultados", sostuvo un futbolista a 'ovacion.pe' en representación del plantel.

"No solo dijeron que no no iban a pagar sino que también nos señalaron que quieren salirse del campeonato y que el club quede desafiliado. Realmente es increíble esta situación, pero ya no creemos en nada. Estamos cansados de esta situación", abundó el jugador del club liberteño.

Llacuabamba no ha podido cambiar su situación desde el reinicio de la Liga 1: es único colero y la distancia es todavía más considerable con sus rivales directos por la permanencia.

Desde el reinicio de la Liga 1, el club liberteño apenas ha podido ganar un partido, perdió siete y empató cuatro. Con 11 puntos, Llacuambaba se encuentra a 5 puntos de Sport Boys y Atlético Grau.

No es la primera vez que Llacuabamba amenaza con retirarse de la Liga 1, sin embargo, sí es la primera vez que propone una medida abusiva contra sus jugadores por bajo rendimiento.

Si bien no fructificó, Carlos Stein fue otro club que quiso imponer una medida abusiva: buscó que sus jugadores firmen un acta de compromiso en el que aceptaban un descuento del 45% de sus sueldos y la posibilidad de ser separados por bajo rendimiento.