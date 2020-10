Sport Boys salió de la zona de descenso gracias al gol agónico de ‘Chucho’ Chávez - VIDEO

La felicidad se desató en Sport Boys a solo unos instantes del final del partido ante Alianza Universidad de Huánuco, en la última fecha del Torneo Apertura. El conjunto rosado está obligado a sumar para alejarse del descenso y cumple su misión con el triunfo agónico con gol de Jesús ‘Chucho’ Chávez.

En la fecha 19 de la Fase 1 del campeonato nacional, los dos equipos mostraron fuerzas parejas y no se sacaban ventajas, lo que hacía justo el empate parcial cuando llegaron los 90 minutos de juego. No obstante, la necesidad por sumar de a tres hizo que Sport Boys se más agresivo.

Un total de 6 minutos fueron añadidos y la escuadra chalaca buscaba el tanto, pero una clara ocasión de gol no fue aprovechada mientras todos observaban como el balón se paseaba por el área chica. No obstante, Sport Boys no se rindió y el balón llegó a la derecha para Hansell Riojas, quien se proyectó.

El defensa llegó a la línea de fondo y sacó un centro venenoso al segundo poste del portero Diego Morales, quien no pudo salir a despejar por la altura ni tampoco llegar a bloquear algún remate por la distancia. Ahí fue que apareció Jesús Chávez para empujar el balón y gritar el primero del partido.

Por el corto tiempo que restaba, la victoria de Sport Boys se consumó y logran el objetivo de salir de la zona de descenso con sus 19 puntos, al menos de forma momentánea. Carlos Stein (17 unidades) o Grau (16 unidades) podrían superarlo o igualarlo si vencen a Ayacucho FC y UTC respectivamente.