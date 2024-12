Cazulo debutó como DT: Cristal empato sin goles con Pirata en arranque de Copa Generación

Este lunes no fue uno más para Sporting Cristal . Jorge Cazulo , uno de los últimos ídolos del equipo cervecero, hizo su debut oficial como nuevo entrenador al estar al mando de la Sub 18 'celeste' que arrancó con un empate sin goles en torneo llamado Copa Generación.

Juan Carlos González (extremo por izquierda) y los centrales Flavio Alcedo y Leonardo Díaz son algunas de las figuras de este equipo Sub 18 de Sporting Cristal que es uno de los favoritos para quedarse con el título.

"Estoy aprendiendo mucho del 'profe' (Jorge Cazulo). Me alegra que haya jugado en mi posición. Me enseña cada día más y me alegra mucho aprender. Queda mucho todavía, vamos mejorando y a seguir entrenando fuerte para poder dar lo mejor de nosotros en cada partido" , declaró Joshua Cantt, jugador 'celeste' tras la paridad ante el equipo norteño.