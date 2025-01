Diego Penny anunció su retiro como futbolista a los 40 años: "La vida continúa"

"Había tomado la decisión de retirarme, junto a mi familia. El campeonato terminó el 3 de noviembre y el 15 empalmé con ustedes. Para mí ha sido una continuación que yo necesitaba porque me dio a entender que la vida no termina cuando se acaba el fútbol, todo continúa, hay otras oportunidades y que mejor con ustedes que me han dado la chance de hablar de fútbol, que es algo de lo que tanto me gusta", añadió Diego Penny.