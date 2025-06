Futbolista de Universitario denuncia a club histórico por negligencia que le impide jugar

Por la inestabilidad del fútbol y decisiones determinante, la vida de un jugador puede pasar de la gloria al abismo, y de la promesa al recuerdo. Tal es el caso de Alejandro Alcalá que a inicios de la temporada 2023 era presentado por Universitario de Deportes como uno de los proyectos del club con un contrato por tres años.

En aquella competencia, —pese a no tener minutos— el arquero fue parte plantel campeón en una final soñada y cuando se perfilaba a ganar rodaje y experiencia en su carrera fue cedido a préstamo al club de Liga 2, Deportivo Coopsol, en donde lejos de sumar minutos y ritmo, terminó interrumpiendo su profesión.

Alejandro Alcalá acusa a Deportivo Coopsol por negligencia

En pleno partido entre Coopsol y Deportivo Moquegua, el 1 de junio del 2024, Alejandro Alcalá recibió un fuerte impacto en la cabeza que lo dejó inconsciente entre cuatro y cinco minutos. Tras ello, el arquero —revela— que inició su calvario para no volver a jugar debido a la ausencia de un protocolo médico ante delicado accidente.

Alejandro Alcalá llegó a Universitario en 2023.

"Al salir del estadio, nos dirigimos a almorzar al hotel y luego fuimos de Moquegua a Arequipa en bus. Un viaje de, más o menos, cuatro horas. En ese viaje, yo me comunicaba con mi tío, que es médico. Le pregunté qué podía hacer, pues tenía sueño y estaba mareado, con ganas de vomitar. Me dijo que no podía dormirme. Llamé al doctor del club, Edgar Huarcaya, y le pedí que me acompañe y supervise. Me dijo que no me preocupe, que me duerma. Yo hice lo contrario. Para no dormirme, me tiraba agua en la cabeza", explicó Alcalá en entrevista con RPP.

El guardameta de 23 cuenta que solicitó atención médica en Arequipa pero que el club se lo negó e incluso advirtió que si este recurría a una clínica de la ciudad blanca se tendría que hacer cargo tanto de los gastos que generen sus revisiones, así como de su pasaje de regreso a Lima, por lo que optó en viajar con el plantel.

Alejandro Alcalá aseguró que regresó a los entrenamientos tras acudir a un centro médico en donde no se le encontró nada, sin embargo, al evidenciar fuertes molestias e incluso estabilidad durante las jornadas de trabajo regresó y tuvo un diagnostico que hasta el momento no ha podido superar. Eso, aclara que toda esa diligencia la hizo por su cuenta y sin el apoyo de Deportivo Coopsol.

Alejandro Alcalá fue cedido de la 'U' a Coopsol.

"El doctor nunca tuvo un protocolo conmigo después del golpe. Nunca me preguntó cómo estoy, nunca me dijo 'no entrenes tres días' o 'ves cómo vas'. No hubo preocupación en absoluto. La preocupación fue mía porque no podía ni amarrarme los chimpunes, empecé a perder fuerza, funcionalidad, mi cuerpo no respondía como debería. Volví a la clínica para hacerme una tomografía cervical y es ahí donde supe que tengo una luxación en primera y segunda vértebra de mi cuello, más un ligamento desgarrado", comentó.

El arquero y su abogado, Miguel Dasso, solicitan una indemnización por el incumplimiento de obligaciones contractuales y extracontractuales, así como por interrumpir su carrera como futbolista profesional. "Hasta el día de hoy, cuando hago esfuerzo físico me mareo y tengo que detenerme un par de minutos, sobre todo cuando hago fuerza", finaliza.

Médico de Coopsol con antecedentes por negligencia

El médico en mención es Edgar Huarcaya, quien hace siete años fue denunciado públicamente por el exfutbolista Franco García, quien aseguró que se lesionó e los meniscos por un partido de Copa Perú y que tras acuerdo con dicho médico, pasó por una operación en la que, según explica, hubo negligencia y no se resolvió.