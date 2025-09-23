0

¡Confirmado! Lora dejará el país y tomará vuelo para unirse oficialmente a Cruzeiro

¡Sorpresa! Lora, futbolista de Perú, dejará en los próximos días el país para unirse inmediatamente a Cruzeiro de cara al resto de la temporada.

Francisco Esteves
Cruzeiro contará pronto con futbolista de Perú.
Cruzeiro contará pronto con futbolista de Perú. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Así como lo lees, Lora sigue dejando en alto el nombre de cada futbolista en Perú debido a que dentro de poco tomará vuelo para dejar el país y unirse a los entrenamientos de Cruzeiro de cara al resto de la temporada, causando así una gran emoción en todos los hinchas del balompié nacional. Esto debido a que la selección peruana necesita que sigan destacando sus elementos más jóvenes de cara a los próximos proceso clasificatorios a una Copa del Mundo.

Alianza Lima y una noticia que puede complicar su clasificación.

PUEDES VER: Todo cuesta arriba: Alianza Lima recibe pésima noticia para el partido con la U de Chile

Resulta que, hace poco, la Bicolor emitió su convocatorio oficial para los próximos encuentros que disputará en la ciudad de Luque, Paraguay, por la Liga Evolución Conmebol que se viene llevando a cabo en estos momentos. Nuestro combinado patrio se encuentra en la Zona Norte junto a Brasil, Venezuela, Ecuador y Colombia, y debutará ante la Vinotinto este jueves 24 de septiembre por la fecha 1.

Es así que dentro de las nominadas en la selección peruana femenina Sub-15 aparece la futbolista Viviana Lora, destacada mediocampista con paso por Universitario de Deportes que buscará seguir brillando para que le aparezcan nuevas oportunidades a nivel profesional. De momento, la volante viene jugando para Cruzeiro EC Academy, sucursal del reconocido club brasileño en el Perú.

selección peruana

Viviana Lora fue convocada a la selección peruana.

Por ello, una vez termine la Liga Evolución Conmebol, cuya Fase de Grupos cierra el próximo sábado 4 de octubre, Viviana Lora deberá dejar Paraguay y tomar un vuelo rumbo a nuestro país para incorporarse en los entrenamientos. Vale precisar que la Blanquirroja actualmente se encuentra con María José Cáceres como su entrenadora para los próximos retos que se avecinan.

Convocadas de la selección peruana para la Liga Evolución Conmebol

PORTERAS

  • Mara Villafuerte | Surf Soccer Club (Puerto Rico)
  • Amy Durán | Colmillo FC

DEFENSAS

  • Sienna González | Alianza Lima
  • Aldana Costa | Alianza Lima
  • Sarihany Salcedo | Melgar
  • Paula Lavado | Alianza Lima
  • Anik Arévalo | Alianza Lima

VOLANTES

  • Luhana Hernández | Sporting Cristal
  • Lia Ninaquispe | FC Killas
  • Nicole Gutiérrez | Alianza Lima
  • Viviana Lora | Cruzeiro EC Academy
  • Macarena Plasencia | Alianza Lima
  • Ñiurca Pumaccahua | Melgar

DELANTERAS

  • Julia Poblete | Alianza Lima
  • Angely Herhuay | Alianza Lima
  • Emily Lara | Beach Club (Estados Unidos)
  • Kaela Ode | Alianza Lima
  • Valentina Frías | Universitario
  • Kiara Cavero | Sporting Cristal
  • Ana Saiz | Alianza Lima

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Guerrero dio rotundo comentario sobre la designación de Barreto como DT de Perú: "Es un..."

  2. DT de Comerciantes Unidos dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras derrota: "Es de..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano