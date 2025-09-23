¡Confirmado! Lora dejará el país y tomará vuelo para unirse oficialmente a Cruzeiro

Así como lo lees, Lora sigue dejando en alto el nombre de cada futbolista en Perú debido a que dentro de poco tomará vuelo para dejar el país y unirse a los entrenamientos de Cruzeiro de cara al resto de la temporada, causando así una gran emoción en todos los hinchas del balompié nacional. Esto debido a que la selección peruana necesita que sigan destacando sus elementos más jóvenes de cara a los próximos proceso clasificatorios a una Copa del Mundo.

Resulta que, hace poco, la Bicolor emitió su convocatorio oficial para los próximos encuentros que disputará en la ciudad de Luque, Paraguay, por la Liga Evolución Conmebol que se viene llevando a cabo en estos momentos. Nuestro combinado patrio se encuentra en la Zona Norte junto a Brasil, Venezuela, Ecuador y Colombia, y debutará ante la Vinotinto este jueves 24 de septiembre por la fecha 1.

Es así que dentro de las nominadas en la selección peruana femenina Sub-15 aparece la futbolista Viviana Lora, destacada mediocampista con paso por Universitario de Deportes que buscará seguir brillando para que le aparezcan nuevas oportunidades a nivel profesional. De momento, la volante viene jugando para Cruzeiro EC Academy, sucursal del reconocido club brasileño en el Perú.

Viviana Lora fue convocada a la selección peruana.

Por ello, una vez termine la Liga Evolución Conmebol, cuya Fase de Grupos cierra el próximo sábado 4 de octubre, Viviana Lora deberá dejar Paraguay y tomar un vuelo rumbo a nuestro país para incorporarse en los entrenamientos. Vale precisar que la Blanquirroja actualmente se encuentra con María José Cáceres como su entrenadora para los próximos retos que se avecinan.

Convocadas de la selección peruana para la Liga Evolución Conmebol

PORTERAS

Mara Villafuerte | Surf Soccer Club (Puerto Rico)

Amy Durán | Colmillo FC

DEFENSAS

Sienna González | Alianza Lima

Aldana Costa | Alianza Lima

Sarihany Salcedo | Melgar

Paula Lavado | Alianza Lima

Anik Arévalo | Alianza Lima

VOLANTES

Luhana Hernández | Sporting Cristal

Lia Ninaquispe | FC Killas

Nicole Gutiérrez | Alianza Lima

Viviana Lora | Cruzeiro EC Academy

Macarena Plasencia | Alianza Lima

Ñiurca Pumaccahua | Melgar

DELANTERAS