Fue figura de Alianza Lima y ahora se despide del club dejando conmevedor mensaje: "Amor..."

Otra triste despedida en Alianza Lima. Primero fue Hernán Barcos en el equipo masculino y ahora fue el turno de la rama femenina, que hace unos días anunció la salida de Rafaela Marques, futbolista brasileña que justamente acaba de dedicar un mensaje de despdida a la institución victoriana y todos sus hinchas.

Rafinha utilizó sus redes sociales para contar todo lo que sintió de defender la divisa blanquiazul por las últimas dos temporadas, donde obtuvo el bicampeonato de la Liga Femenina, siendo capitana en la última campaña.

"Hoy me despido de este club que fue mucho más que un escudo en mi pecho. Fue mi hogar, mi escuela, mi sueño. Cada entrenamiento, cada partido, cada victoria e incluso cada derrota me formaron como deportista y como persona. Aquí aprendí el verdadero significado del compromiso, el respeto y el amor por el fútbol. Llevé esta camiseta con orgullo, lo di todo en cada minuto en el campo y siempre llevaré los colores de este club en mi corazón", escribió la 'garota'.

Finalmente, Rafaela Marques aprovechó para agradecer a sus compañeras, cuerpo técnico y especialmente a la fiel afición. De momento, no se sabe su próximo destino, pero todo apunta a que continuará su carrera en club del extranjero.

"Agradezco a mis compañeras, cuerpo técnico, directiva, empleados y, sobre todo, a la hinchada, que nunca dejó de creer y apoyarme. Hicieron que cada sacrificio valiera la pena. Ha llegado el momento de seguir nuevos caminos, pero la historia que aquí se construyó no se puede borrar. Me llevo recuerdos inolvidables, verdaderas amistades y eterna gratitud. No es un adiós, es un hasta luego. Gracias por todo. Arriba Alianza", culminó.

Alianza Lima Femenino anunció la renovación de cuatro figuras

A través de sus cuentas oficiales, Alianza Lima Femenino confirmó la renovación de Neidy Romero, Yomira Tacilla, Heidy Padilla y Emily Flores, esto con miras a la Liga Femenina 2026.