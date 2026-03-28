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Francisco Melgar, DT de Cantolao, sufrió descompensación y generó preocupación a sus hinchas
El técnico de Cantolao, Francisco Melgar, sufrió una fuerte descompensación que preocupó a todos los hinchas de la Liga 2.
Un momento de gran tensión se vivió en el enfrentamiento entre Academia Cantolao y ADA de Jaén por la primera jornada de la Liga 2 2026, cuando el entrenador del cuadro del Callao, Francisco Melgar, se desplomó a los 48 minutos, lo que obligó a interrumpir el partido de inmediato.
Francisco Melgar, DT de Cantolao, sufrió descompensación en la Liga 2
El incidente tuvo lugar en el Estadio Víctor Montoya Segura, situado en una zona de ceja de selva caracterizada por temperaturas elevadas. El intenso calor, cercano a los 38 °C y con una sensación térmica que bordeaba los 40 °C, habría influido directamente en el estado del técnico.
En ese instante, con el conjunto chalaco arriba en el marcador por 1-0, las imágenes de la transmisión mostraron al estratega tendido en el área técnica, generando alarma entre jugadores, comando técnico y espectadores. La asistencia médica ingresó rápidamente para estabilizarlo en el campo.
Video: Bicolor +
Luego de recibir atención inicial, fue evacuado en camilla y trasladado en ambulancia a un centro de salud próximo. Hasta ahora, no se ha difundido un informe oficial sobre su condición.
El fútbol peruano permanece pendiente de su evolución, esperando que su recuperación sea favorable y que pronto pueda reincorporarse a sus actividades habituales.
Cantolao empató 1-1 ante ADA de Jaén por Liga 2
Guillermo Oliva anotó el único gol para Cantolao a los 52 segundos de juego, mientras que Emmanuel Maciel decretó el 1-1 final para ADA Jaén.
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