Futbolista de club campeón peruano falleció tras sufrir grave accidente vehicular

El fútbol peruano está de luto luego de que se informara que el futbolista Harold Campos de Inter FC de Manantay, club que fue campeón en su momento de la Liga Departamental de Ucayali, perdió la vida luego de sufrir un accidente vehicular en la ciudad de Pucallpa. Este lamentable suceso ha generado gran conmoción en los hinchas de todo el país.

La noticia del deceso de Harold Campos ha dejado muy golpeados a los seguidores del equipo de provincia, ya que horas antes había sido titular en la goleada del Inter FC Manantay ante Juvenil S. Fernando por la fecha 3 de la Liga Distrital de Manantay.

De acuerdo a lo revelado por medios locales, Campos se trasladaba en una motocicleta cuando impactó con un vehículo, fue auxiliado de inmediato y trasladado a un hospital, donde terminó perdiendo la vida. La institución confirmó mediante sus redes sociales el deceso del jugador y expresaron sus condolencias a la familia del futbolista por el difícil momento que atraviesan.

Inter FC Manantay comunicó el fallecimiento de Harold Campos

"Con profundo pesar, el club Inter FC Manantay comunica el sensible fallecimiento de nuestro querido jugador Harold Campos. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Harold no solo fue un gran deportista, sino también una excelente persona, dejando huella en cada uno de quienes tuvimos el privilegio de compartir con él dentro y fuera del campo”, mencionaron en su comunicado.

“Como institución, expresamos nuestras más sinceras condolencias a toda su familia, pidiendo a Dios que les brinde consuelo, fortaleza y paz en estos momentos de dolor", añadieron.

Clubes de Copa Perú despidieron a Harold Campos

El club Inter FC de Manantay publicó una gráfica con un emotivo mensaje para despedir a su jugador. “Los cracks no se olvidan, se vuelven eternos”, publicaron.

Inter FC Manantay despidió a Harold Campos con emotivo mensaje

Por su parte, su anterior equipo el Club Atlético Nacional de Pucallpa recordó su paso y se unió a las condolencias a los familiares. "¡Hoy el cielo se ganó una estrella más! Siempre serás recordado con mucho orgullo y alegría Vaguito. Gracias por haber defendido con el alma esta camiseta desde el primer minuto que la vestiste”, mencionaron.