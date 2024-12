¿Se molestó? Néstor Gorosito respondió EN VIVO sobre detractores por su llegada a Alianza Lima

“Yo tomo si es alguien a quien valoro y puedo tener una pelea de igual a igual, con alguien que es nadie no lo tomo en cuenta. No me creo más que nadie, pero también hay cosas que son infundadas. Yo más que el periodismo, que tengo una relación de respeto, yo me adhiero a los jugadores, si los jugadores hablarían mal de nosotros, me dolería. Cuando los jugadores o dirigentes de los clubes por los que pasamos no hablan mal, eso me da tranquilidad”, añadió.