Jeriel De Santis olvidó a Alianza Lima e ilusiona a su nuevo equipo: "Confíen"

Todos vuelven a la tierra donde nacieron, y este el caso de Jeriel De Santis , quien este domingo fue anunciado como el flamante refuerzo del club en el que se formó: Caracas FC . El delantero venezolano jugará la temporada 2025 de la Liga FutVe luego de que Alianza Lima lo prestara al no tenerlo en consideración .

Los dirigentes de la institución blanquiazul iniciaron las conversaciones con su par de Venezuela al saber que el comando técnico de Néstor Gorosito no iba a tener en cuenta al delantero de 22 años. Finalmente, la negociación se concretó y el mencionado atacante fue cedido por los próximos seis meses con opción a compra.

Caracas FC presentó a Jeriel De Santis como su flamante fichaje.

“Son valores que me deja mi familia, la humildad y el sacrificio que siempre entregué, y eso me hizo llegar a un nivel muy alto. Vengo con muchas ganas de volver a mi potencial y demostrar lo que soy. Tengo mucha más madurez, mucha más experiencia y muchas cosas que seguramente me ayudarán durante mi estadía aquí”, añadió.