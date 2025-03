Erick Noriega reveló que se probó en Alianza Lima cuando Chicho Salas era el DT: “Me dijeron no”

“En su momento fui a pedir una prueba a Alianza, que me mandaron a reserva y al final me dijeron que no me iban a subir a la primera”, dijo en una primera línea Noriega. Ante esto, Darinka preguntó ¿Quién estaba en ese momento como entrenador? Y el jugador reveló que en ese instante estaba Guillermo Salas.