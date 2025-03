Ex Universitario tuvo fuerte crítica contra Alianza: "Celebraron como si hubieran campeonado"

En la fase preliminar de la competencia internacional, el conjunto victoriano eliminó a Boca Juniors de Argentina . Los dirigidos por Fernando Gago no pudieron frente a los íntimos en infartantes partidos de ida y vuelta; tal es así que este hecho repercutió a nivel mundial.

Rainer Torres criticó clasificación de Alianza Lima

"Tengo muchos amigos de Alianza Lima, les tengo mucho cariño a todo. Es para celebrar, seguramente, porque le ganas a Boca Juniors, lo eliminas, pero han celebrado como si hubieran campeonado la Copa Libertadores. Con todo respeto, pero mis amigos me mandan mensajes", señaló el 'Motorcito'.

Alianza Lima clasificó a fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 tras vencer a Iquique/Foto: GLR

De igual modo, el exmediocampista del elenco merengue no dudó en hablar sobre Universitario de Deportes y remarcó que los cremas vienen siendo bicampeones nacionales, más aún hizo énfasis en el título que alcanzó la 'U' en Matute, y el palmarés del cuadro de Ate en la Copa Libertadores Sub 20, con un categórico comentario.

"La 'U' ha campeonado, es bicampeón, ha campeonado en Matute. Sí presumo la Copa Libertadores sub 20. Una Libertadores Sub 20 no es igual que la de mayores, pero sigue siendo una Copa Libertadores", concluyó Rainer Torres.