¿Y Alianza? André Carrillo da el batacazo al confirmar el club de sus amores: "¿Polémica? Ninguna"

Uno de los jugadores que atraviesa un gran momento en el exterior es André Carrillo. El atacante de Corinthians viene teniendo continuidad con su club, y ahora espera estar un un nivel óptimo para los próximos encuentros de la selección peruana en las Eliminatorias 2026. Sin embargo, una revelación de la 'Culebra' ha impactado a millones de seguidores sobre el verdadero club de sus amores.

En un diálogo con el exfutbolista Luis Guadalupe, fue consultado sobre el equipo que lleva en el corazón a estas alturas de su carrera profesional. Como se recuerda, el ahora atacante de 33 años estuvo en Alianza Lima y eso le permitió migrar al exterior, pero dejó en claro que los blanquiazules no son la prioridad en su sentir.

Y es que André Carrillo dejó en claro al popular 'Cuto' que Al Hilal, cuadro de Arabia Saudita, es el equipo de sus amores. Dado todos los años que estuvo ahí después del Mundial de Rusia 2018, la 'Culebra' le guarda mucho cariño y no se amilanó al responder públicamente la interrogante.

¿André Carrillo le dio un guiño a Universitario?

Posterior a esta consulta, André Carrillo fue tajante al decir que uno no sabe lo que pueda pasar más adelante en su carrera profesional. Tiene el presentimiento de que volverá al fútbol peruano, por lo que dejó en claro que puede haber la chance de que Universitario se acerque a él en siguientes temporadas.

"¿El equipo de mis amores? Al Hilal. ¿Polémica? Ninguna. No, Alianza… No es que después la puerta de la crema está abierta de aquí a más tarde, uno nunca sabe. ¡Al Hilal! No tengo nada… A Arabia capaz no vuelva, a Perú voy a volver y ya…", expresó en el programa "La Fe del Cuto".

André Carrillo dejó abierta la posibilidad de estar en Universitario. Foto: Composición GLR.

¿Cuándo termina el contrato de André Carrillo con Corinthians?

André Carrillo tiene contrato con Corinthians hasta la temporada 2026. El atacante espera seguir contribuyendo con buen fútbol en el Brasileirao, con la chance de seguir compitiendo a un gran nivel a sus 33 años de edad.