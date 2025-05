André Carrillo sorprendió hablando sobre oferta del Atlético Madrid: "En exámenes médicos"

Uno de los futbolistas más hábiles que ha tenido el Perú en las últimas décadas es André Carrillo, que pese a su edad sigue siendo uno de los principales jugadores del Corinthians en Brasil y también es convocado a la selección peruana. Bajo esa premisa, hace poco la 'Culebra' decidió revelar que le llegó una oferta por parte del Atlético Madrid de España.

Sucedió cuando brillaba en el Sporting de Lisboa, y gracias a sus buenas actuaciones a nivel nacional e internacional los 'Colchoneros' posaron sus ojos sobre nuestro compatriota. Sin embargo, un problema de salud impidió que pasara exámenes médicos y terminó firmando por el Benfica. También hizo pruebas en el West Ham de Inglaterra, pero lo descartaron por el mismo motivo.

André Carrillo pudo llegar al Atlético Madrid

"Cuando me hicieron los exámenes médicos, me dijeron que debía esperar un tiempo porque un extranjero debía dejar el club. Yo no quería esperar, quería firmar el contrato ya. Y en esos exámenes, salió que tenía un problema en el riñón", reveló André Carrillo en el programa La Fe del Cuto, dejando sin palabras a miles de hinchas nacionales.

A sus 33 años André Carrillo sigue brillando en el fútbol de élite.

"Mi riñón no funcionaba bien y yo tenía mucho miedo. ¿Y si voy al West Ham o Sevilla y no paso los exámenes? Podría ser el fin de todo. Fue ahí cuando Elio me dijo que lo de Benfica estaba casi listo, que no necesitaba exámenes. Y firmamos con ellos", agregó el delantero de la selección peruana en diálogo con el 'Cuto' Guadalupe, ex Universitario de Deportes.

No obstante, ese no fue el único motivo por el cual André Carrillo no llegó a firmar por el Atlético Madrid, ya que el club español contaba con otro futbolista sudamericano que ocupaba su plaza de extranjero, por lo que desde lo administrativo vieron inviable la llegada del peruano. Eso porque el jugador que debía salir nunca llegó a irse.

"Estuve muy cerca de firmar, ya tenía los contratos listos. Solo faltaba que un jugador extranjero dejara el club. Creo que era Jackson Martínez el que debía salir. Tuve que esperar a que se resolviera ese tema, pero tenía otras opciones. Al final, fue cuando llegó el Benfica, y decidí firmar con ellos", sentenció la 'Culebra'.