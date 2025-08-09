Reciente refuerzo de Alianza dejó potentes declaraciones sobre los 'Íntimos': "Es el equipo..."

Alianza Lima sacó un gran resultado en condición de visitante al derrotar 1-0 a Ayacucho FC por el Torneo Clausura. Días previos al partido, el club de La Victoria se reforzó con pieza importante en su organigrama, quien tras el triunfo dejó potentes declaraciones que se llevará los aplausos de los hinchas.

El conjunto blanquiazul hizo oficial el fichaje de Franco Navarro Mandayo, quien desde hace poco viene asumiendo las funciones de gerente deportivo y viajó con la delegación aliancista a tierras ayacuchanas. Justamente a su regreso a la capital, causó sorpresa al mostrar su alegría por la responsabilidad que se le encomendó y aseguró que Alianza es el equipo más grande del Perú.

"Estoy feliz con esta responsabilidad, como ya lo mencioné. Alianza Lima es el equipo más grande, eso es para mí el club", fue lo que dijo el exgerente de selecciones nacionales de la FPF e hijo del actual director deportivo de la institución en entrevista con Jax Latin Media a su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Video: Jax Latin Media

Franco Navarro Mandayo destacó la victoria de Alianza Lima

Los dirigidos por el DT Néstor Gorosito consiguieron un triunfo muy importante en su lucha por recuperar terreno perdido en el Torneo Clausura y ser uno de los candidatos a ganar el campeonato. Justamente, este fue el primer partido en el que el directivo de 34 años pudo asumir sus funciones y destacó la actuación del plantel principal contra los 'Guerreros Wari'.

"La verdad, fue un partido muy complicado. Gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos y conformes con eso", fueron las apreciaciones de Navarro Mandayo sobre el compromiso entre Alianza Lima vs. Ayacucho FC.

Franco Navarro Jr. tuvo palabras de elogio para Alianza Lima por su victoria sobre Ayacucho FC de visita. Foto: Alianza Lima

Gerente General de Alianza Lima reveló que eligió a Franco Navarro Mandayo

La elección de Franco Navarro Jr. ha generado múltiples reacciones de los hinchas y la prensa. No obstante, Fernando Cabada dio la cara y mencionó que él fue quien tomó la decisión de incorporarlo al club ya que su perfil es muy similar al del anterior encargado de la gerencia deportiva, José Bellina.

"Esto ha sido una decisión que se ha tomado de manera bastante concienzuda. La búsqueda la estuve haciendo yo personalmente. He entrevistado a personas de afuera, he hablado con personas de España, Argentina y Perú; viendo de tener el perfil muy similar a 'Cote' Bellina, pero buscando algunas cosas adicionales y dentro de eso calzó Franco Navarro Mandayo. Yo decidí hacer la selección", sostuvo el gerente general de Alianza Lima en entrevista con L1 MAX.

Franco Navarro Jr. fue elegido como gerente deportivo de Alianza Lima por Fernando Cabada. Foto: Alianza Lima