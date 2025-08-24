Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso: fecha, hora y canal del próximo partido por la Liga 1

La Liga 1 se verá pausada por las Eliminatorias Conmebol 2026. Tras este breve receso, Alianza Lima deberá retomar el campeonato local para enfrentar a Deportivo Garcilaso por la fecha número 8 del Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules deben ganar para seguir en carrera y buscar el título del campeonato nacional a final de temporada. Aquí te contamos la fecha, hora y canal para que disfrutes el compromiso.

Tras haber disputado el clásico con Universitario de Deportes en el Estadio Monumenta y no haber sumado de a tres, los dirigidos por Néstor Gorosito están en la obligación de conseguir un nuevo triunfo en Matute para meterse en la lucha y llegar a tiro para lo que serán los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

Luego de que la selección peruana culmine sus partidos con Uruguay y Paraguay, el certamen incaico se reanudará y ahí Alianza Lima deberá recibir a Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva. Este encuentro está programado para que se juegue el domingo 14 de septiembre.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

Te dejamos los horarios del partido dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 14.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 15.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 16.00 horas

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 17.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso se llevarpa a cabo mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio peruano, esto mediante DirecTV Sports. Asimismo, si cuentas con una suscripción, podrás ver el encuentro totalmente online vía DGO.