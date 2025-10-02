Brian Arias sobre qué le dijeron Carlos Zambrano y Renzo Garcés: "Hice un..."

¡Sin filtro! Brian Arias jugó de titular en Alianza Lima ante Atlético Grau en Matute por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, esto debido a que Gianfranco Chávez sufrió una lesión de último minuto durante el calentamiento. Por ello, tras el triunfo 2-1 en el Estadio Alejandro Villanueva, el defensor nacional decidió hablar sobre Carlos Zambrano y Renzo Garcés, dejando un comentario totalmente inesperado.

La prensa interceptó al central y le preguntó por su inesperado partido, ya que nadie pensaba verlo desde el arranque y lo hizo muy bien, e incluso casi marca un tanto que se estrelló en el travesaño. "Lamentablemente chocó al palo, pero son cosas deportivas", indicó el futbolista blanquiazul que se quedó con las ganas de gritar su primer gol a nivel profesional. No obstante, también le consultaron sobre qué le dijeron sus compañeros.

Brian Arias contó quiénes lo han apoyado pre y post partido de Alianza Lima ante Atlético Grau. "Todos, Gaibor, Campos, me dan esa confianza para poder seguir. Zambrano y Garcés (son sus referentes), que me dijeron que hice un buen partido y tengo que seguir jugando, y evitar las tarjetas", agregó el defensor de apenas 19 años.

Vale precisar que este no fue el debut profesional del central en la Liga 1, ya que en el Torneo Apertura fue titular durante el enfrentamiento ante ADT en Tarma. Eso sí, hasta el momento únicamente ha sumado minutos en dos ocasiones en todo lo que va del campeonato nacional, por lo que espera tener más oportunidades en la recta final de la campaña o en todo caso la siguiente temporada.

Brian Arias en la Liga 3

Eso sí, pese a que apenas ha jugado dos partidos para el equipo de Néstor Gorosito, Brian Arias es vital para Alianza Lima en la Liga 3 debido a que ha jugado un total de 20 partidos con camiseta blanquiazul y convertido 3 goles. Los íntimos se encuentran en los cuartos de final y enfrentarán a CNI de Iquitos en duelos de ida y vuelta, con el objetivo de seguir avanzando y conseguir el ascenso a la Liga 2 del 2026.