Manco dio rotundo calificativo sobre Piero Cari por rendimiento con Alianza Lima: "Es un..."

Alianza Lima volvió al triunfo tras imponerse 3-1 a Sport Boys por el Torneo Clausura, resultado que le permitió escalar posiciones en la tabla acumulada de la Liga 1 2025. Uno de los futbolistas más destacados fue Piero Cari, quien ingresó desde el banquillo y consiguió marcar su primer gol. Ante ello, Reimond Manco no dudó en pronunciarse con contundencia sobre el desempeño del joven volante.

Reimond Manco dio rotundo calificativo sobre Piero Cari

El exjugador Reimond Manco analizó en su podcast la reciente victoria de los 'íntimos' ante Sport Boys y destacó el notable rendimiento de Piero Cari, quien volvió a brillar tras superar una lesión. Según Manco, el buen desempeño del mediocampista no sorprende, ya que antes de su baja por lesión ya había dejado grandes impresiones en el equipo.

No obstante, el ex ‘jotita’ lanzó una advertencia directa al joven futbolista, recomendándole mantener la disciplina y cuidar su físico para no desviarse del camino, además de enfatizar que su futuro genera mucha ilusión por el gran potencial que posee y su marcado “ADN aliancista”.

Video: Manco TV

"Lo de Piero Cari no es novedad. Ha sido bueno cuando despegó, generó mucha expectativa, pero luego sufrió una lesión. Tiene que trabajar más en la parte física, cuidarse, dejar de salir de noche. Dejar de creer que ya tocó el cielo con las manos. En el fútbol y en la vida todo se sabe. Es un chico que me genera mucha ilusión y expectativa porque es un jugador con ADN aliancista", expresó el retirado jugador.

Reimond Manco y su especial consejo a Piero Cari

Del mismo modo, Reimond Manco, apelando a su experiencia, aprovechó la ocasión para brindarle un consejo especial a Piero Cari respecto al rumbo de su carrera. El exfutbolista le recomendó mantener los pies sobre la tierra y enfocar toda su energía en el fútbol, ya que posee las condiciones necesarias para dar el salto al fútbol europeo si continúa trabajando con disciplina y humildad.

"El fútbol te hace ver como persona mediática; por ende, empiezas a tener poder de convocatoria y te crees el 'bravo'. Después, cuando te lesionas, te sacan del equipo y va a un club de provincia, nadie voltea a mirarte. Entonces, empieza a tomar las cosas en serio y verás que vas a terminar jugando en Europa con ese talento que tienes", acotó.

¿En cuánto está cotizado Piero Cari?

Durante esta temporada, Piero Cari ha mostrado un rendimiento sólido, consolidándose como uno de los jugadores habituales en el plantel de Alianza Lima. El joven volante ha disputado 19 partidos, en los que registró un gol y dos asistencias. Gracias a ello, el portal internacional Transfermarkt decidió aumentar su valor de mercado a 550 mil euros, una cifra que podría seguir creciendo debido a su gran proyección y corta edad.