Plantel de Alianza Lima tomó fuerte decisión tras perder el Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes se coronó tricampeón de la Liga 1, por lo que prácticamente se acabó la temporada para los demás clubes del fútbol peruano. En ese sentido, tras conocer la fuerte noticia, Alianza Lima tomó una firme decisión con todo su plantel. Recordemos que el Torneo Clausura todavía no termina.

Como se sabe, los blanquiazules aún compiten por quedar en el segundo lugar del Acumulado y tener más chances de clasificar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, mediante los playoffs. Por ello, su próximo partido ante Los Chankas será sumamente importante y el periodista Gerson Cuba brindó información al respecto.

"Alianza Lima viajará a Andahuaylas el martes en la madrugada. Entrenaran allá y definirán su 11 para el miércoles. Será el mismo itinerario que se dio ante Sport Huancayo", precisó el mencionado comunicador mediante sus redes sociales, indicando así cómo será el traslado de los íntimos para enfrentar a 'Los Guerreros'.

Alianza Lima viene de empatar 2-2 con Melgar.

Recordemos que este compromiso quedó pendiente de la fecha número 9 del Torneo Clausura. Luego de este choque, Alianza Lima recibirá a la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) para cerrar su participación en el campeonato. Sin embargo, luego jugará los playoffs de la Liga 1 con Cusco FC y Sporting Cristal para ver qué plaza ocupa cada club en la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs. Los Chankas: fecha, hora y canal

Alianza Lima visitará a Los Chankas este miércoles 5 de noviembre por la fecha número 9 del Clausura. El partido iniciará a las 15.15 horas de Perú y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX para todo el territorio nacional. Asimismo, en el diario Líbero podrás ver el minuto a minuto totalmente gratis.