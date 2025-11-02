- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Elche
- Cusco vs Alianza UDH
- Cerro Porteño vs Guaraní
- Universitario
- Alianza Lima
- Universitario vs Atenea
- Banco de la Nación
Plantel de Alianza Lima tomó fuerte decisión tras perder el Torneo Clausura 2025
Alianza Lima sorprendió con una fuerte decisión luego de perder el título del Torneo Clausura y ver a Universitario tricampeón de la Liga 1.
Universitario de Deportes se coronó tricampeón de la Liga 1, por lo que prácticamente se acabó la temporada para los demás clubes del fútbol peruano. En ese sentido, tras conocer la fuerte noticia, Alianza Lima tomó una firme decisión con todo su plantel. Recordemos que el Torneo Clausura todavía no termina.
PUEDES VER: ¿Batacazo? Gallese sorprende con rotundo mensaje sobre firmar por Universitario: "Es tiempo..."
Como se sabe, los blanquiazules aún compiten por quedar en el segundo lugar del Acumulado y tener más chances de clasificar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, mediante los playoffs. Por ello, su próximo partido ante Los Chankas será sumamente importante y el periodista Gerson Cuba brindó información al respecto.
"Alianza Lima viajará a Andahuaylas el martes en la madrugada. Entrenaran allá y definirán su 11 para el miércoles. Será el mismo itinerario que se dio ante Sport Huancayo", precisó el mencionado comunicador mediante sus redes sociales, indicando así cómo será el traslado de los íntimos para enfrentar a 'Los Guerreros'.
Alianza Lima viene de empatar 2-2 con Melgar.
Recordemos que este compromiso quedó pendiente de la fecha número 9 del Torneo Clausura. Luego de este choque, Alianza Lima recibirá a la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) para cerrar su participación en el campeonato. Sin embargo, luego jugará los playoffs de la Liga 1 con Cusco FC y Sporting Cristal para ver qué plaza ocupa cada club en la Copa Libertadores.
Alianza Lima vs. Los Chankas: fecha, hora y canal
Alianza Lima visitará a Los Chankas este miércoles 5 de noviembre por la fecha número 9 del Clausura. El partido iniciará a las 15.15 horas de Perú y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX para todo el territorio nacional. Asimismo, en el diario Líbero podrás ver el minuto a minuto totalmente gratis.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50