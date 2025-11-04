Se confirmó rotunda postura de Melgar ante el interés de Alianza por Carlos Cáceda: "Quiere..."

Uno de los futbolistas que se encuentra en órbita de Alianza Lima para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026 es el arquero de Melgar, Carlos Cáceda. Bajo ese escenario, a continuación, te contamos cuál es la postura del 'Dominó' ante el verdadero interés que tiene el cuadro blanquiazul por el ex Universitario de Deportes.

Alianza Lima busca el fichaje de Carlos Cáceda para el 2026

En la reciente edición del programa 'Hablemos de MAX', la periodista Ana Lucía Rodríguez, indicó que en La Victoria están en búsqueda de un nuevo guardameta para la siguiente campaña, por lo que, el jugador con paso en la selección peruana figura dentro de las opciones.

Carlos Cáceda suena como posible fichaje de Alianza Lima para el 2026/Foto: X

"Lo de Cáceda es real. Tengo entendido que la gente de Alianza si está interesada en Carlos Cáceda. La información que tengo es que Ángelo Campos puede ir a Melgar, porque creo que no va a seguir en Alianza el año que viene y en Alianza están sondeando arqueros", señaló.

La postura de Melgar ante el interés de Alianza Lima por Carlos Cáceda

¿Qué dice el cuadro 'Rojinegro'? Sin embargo, hay que precisar que el 'Dominó' también está dispuesto a contar con el golero nacional, quien aún tiene vínculo con el elenco arequipeño por todo el 2026. "Está la posibilidad de que Cáceda pueda irse, pero Melgar lo quiere seguir teniendo al tener contrato y por ahí está la disputa", acotó.

Al respecto, el periodista Wilmer Robles también reveló en sus redes sociales que, el arquero se siente a gusto en el 'León del Sur', lo que aumenta la chance de que no se vaya de Arequipa.

Carlos Cáceda y su presente con Melgar esta temporada

Carlos Cáceda es titular en el conjunto liderado por Juan Reynoso. En lo que va de la actual temporada viene disputando un total de 36 partidos entre la Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2025. Además, recibió 43 goles, mantuvo su arco en cero hasta en 11 oportunidades y sumó un promedio de 3,240 minutos.