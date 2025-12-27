¿Y Alianza Lima? Paolo Guerrero deslumbra con camiseta roja en Brasil e incluso marcó gol

0
Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, fue captado en Brasil jugando para un equipo de rojo y anotando un golazo con De Arrascaeta.

Francisco Esteves
Paolo Guerrero sorprendió jugando en otro equipo.
Paolo Guerrero sorprendió jugando en otro equipo.
El máximo goleador en la historia de la selección peruana, Paolo Guerrero, sorprendió al aparecer jugando para otro equipo que no es Alianza Lima, esto pese a que confesó que este año será el último de su carrera profesional y se retirará oficialmente en el cuadro blanquiazul. El 'Depredador' estuvo jugando en Brasil e incluso llegó a marcar un golazo.

Resulta que, como cada año, se llevó a cabo el Duelo de las Estrellas Zico en el que se convocan a leyendas del fútbol brasileño, con muchos jugadores de Flamengo y algunos exfutbolistas históricos. En esta oportunidad, el atacante de Perú fue invitado especial y, aprovechando que está de vacaciones, acudió al Estadio Maracaná.

Paolo Guerrero formó parte del Time Vermelho (Equipo rojo) y enfrentó al Time Branco (Equipo Blanco), llevándose así la victoria por 11-6. Incluso, una de las anotaciones del partido fue del mismo delantero de Alianza Lima, que tras hacer una enorme pared con el uruguayo De Arrascaeta marcó el séptimo de los suyos.

¿Qué jugadores fueron llamados al Duelo de las Estrellas Zico?

Zico convocó a varios jugadores del Flamengo, como Pedro, De Arrascaeta, Léo Ortiz y Jorginho, mientras que también estuvieron figuras históricas como Júnior, Adriano, Petkovic y Paolo Guerrero. Tras este encuentro, el eterno artillero de la selección peruana deberá volver a cumplir con sus deberes en La Victoria.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato en Alianza Lima todavía por un año más, es decir hasta diciembre del 2026. Después de ello, no habrá posibilidad de renovación debido a que el delantero aseguró totalmente que a fines de la siguiente temporada se retirará definitivamente del fútbol profesional.

AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

